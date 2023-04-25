Asker oy kullanır mı? 14 Mayıs seçimlerinde kimler oy kullanamaz? YSK'dan seçim açıklaması

14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ile 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine sayılı gün kala kimlerin oy kullanıp kullanamayacağı merak ediliyor. Mahkumlar ve asker oy kullanır mı kullanıcılar tarafından araştırılıyor. İşte oy kullanma şartları ile ilgili detaylar...

ASKER OY KULLANIR MI?

Oy verme günü itibariyle silahaltında olan er ve erbaşlara ilişkin bilgiler, Millî Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğünden, askeri öğrenciler, yedek subay öğrencilere ait bilgiler de Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünden alınır ve bu kişilerin seçmen kütüğündeki kayıtları dondurulur.

Askerliği nedeniyle daha önceden kayıtları dondurulanlardan oy verme günü itibariyle terhis olacaklar var ise kayıtları "Oy Kullanabilir" hale getirilir.

KİMLER OY KULLANAMAZ?

Bu hakların kullanılması kanunla düzenlenir. Silah altında bulunan er ve erbaşlar ile askeri öğrenciler, taksirli suçlardan hüküm giyenler hariç ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler oy kullanamazlar.

18 yaşı doldurmayan kişiler, mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler, silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz.

Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler,

Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz.

