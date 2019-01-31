HABER

Asker uğurlamasında feci kaza: 3 ölü, 13 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.01.2019 21:58 | Son Güncelleme

Adana’da asker uğurlaması sırasında midibüs ile iş makinası kafa kafaya çarpıştı.

Adana’da asker uğurlaması sırasında midibüs ile iş makinası kafa kafaya çarpıştı. 3 kişinin hayatını kaybettiği 13 kişinin yaralandığı kazada ölenlerden birisinin de askere uğurlanan genç olduğu öğrenildi.
Kaza, Yüreğir ilçesi Solaklı Mahallesi Karataş yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, asker uğurlaması olan Haydar Ateş’in ailesine Karataş Belediyesi tarafından midibüs tahsis edildi. Ailecek 01 C 9242 plakalı midibüse binerek Karataş ilçesinde Adana Merkez otogarına doğru Haydar Ateş’i askere uğurlamak için yola çıktı.

Ters yönden gelen kepçe ile midibüs çarpıştı
Adana merkezine doğru yola çıkan 01 C 9242 plakalı midibüs, İ.Ç’in yönetimindeki ters yönde ilerleyen kepçe ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle midibüs yan devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç altında sıkışan, Haydar Ateş, Elzem Ateş ve Murat Kazım Aydın’ı çıkardı. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede Haydar Ateş, Elzem Ateş ve Murat Kazım Aydın’ın öldüğünü belirledi. Kazada yaralanan 13 kişi ise kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kendi asker uğurlamasında hayatını kaybetti
Haydar Ateş kendisinin asker uğurlaması için Adana’ya gidildiği sırada meydana gelen kazada hayatını kaybettiği öğrenildi. Ölenlerin cenazeleri ambulanslarla Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kepçe sürücüsü İ.Ç. ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

PARTNERFransa'da 'sarı yelekli kadınlardan' gösteriFransa'da 'sarı yelekli kadınlardan' gösteri
Adana'da uğurlama eğlencesinde asker ile 2 yakını öldü, 13 kişi yaralandı (2)- YenidenAdana'da uğurlama eğlencesinde asker ile 2 yakını öldü, 13 kişi yaralandı (2)- Yeniden
Askeri personel taşıyan minibüs su kanalına düştü: 3 asker yaralıAskeri personel taşıyan minibüs su kanalına düştü: 3 asker yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Necati Şaşmaz, boşanmak için eşinden 10 milyon lira tazminat istiyor

Necati Şaşmaz, boşanmak için eşinden 10 milyon lira tazminat istiyor

6 yıllık hasret bitiyor!

6 yıllık hasret bitiyor!

Korkunç! Bu kareler Antalya'da çekildi

Korkunç! Bu kareler Antalya'da çekildi

Ecem Balcı'nın günlüğünde korkunç ifadeler!

Ecem Balcı'nın günlüğünde korkunç ifadeler!

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Anoreksiya hastası çikolatayla hayata döndü! İşte son hali

Anoreksiya hastası çikolatayla hayata döndü! İşte son hali

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.