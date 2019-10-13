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Asker üniforması giyip, Türk Bayrakları ile motosiklet gösterisi yaptılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 15:45 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen Avrupa Akrobasi Şampiyonası Göbeklitepe Kültür Finali öncesi iki Türk sporcunun asker üniforması giyerek ellerinde Türk Bayrakları ile Barış Pınarı Harekatı’ndaki Mehmetçiğe destek gösterisi izleyenler tarafından ayakta alkışlandı.Avrupa’nın en iyi serbest stil ve Türk motosikletçilerin mücadele edeceği finaller, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi’nin ev sahipliğinde Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Afyonkarahisar Belediyesi’nin katkılarıyla Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından Afyonkarahisar Motorsporları Merkezinde başladı.

Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen Avrupa Akrobasi Şampiyonası Göbeklitepe Kültür Finali öncesi iki Türk sporcunun asker üniforması giyerek ellerinde Türk Bayrakları ile Barış Pınarı Harekatı’ndaki Mehmetçiğe destek gösterisi izleyenler tarafından ayakta alkışlandı.
Avrupa’nın en iyi serbest stil ve Türk motosikletçilerin mücadele edeceği finaller, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi’nin ev sahipliğinde Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Afyonkarahisar Belediyesi’nin katkılarıyla Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından Afyonkarahisar Motorsporları Merkezinde başladı. Final gösterileri öncesi Birkan Polat ve Zafer Can Güngör, askeri üniforma giyerek gösteri alanına ellerinde Türk Bayrakları ile çıktı. Barış Pınarı Harekatı’nda görev alan Mehmetçiğe destek amacıyla gösteri yapan Tük sporcular “Türkiyem, Vatanına Göz Dikeni Ez Oğul, Bir Başkadır Benim Memleketim” türküleri eşliğinde izleyenleri hayran bırakan gösterilerini yaptı. Daha sonra motorlarından inerek asker selamı veren motorcular, yine motorlarınız üzerlerinde ayağa kalkıp Mehmetçiğe selamlarını gönderdi.
Mehmetçiğe özel yapılan gösteri sonrası duygularını ifade eden Birkan Polat, “Göbeklitepe Avrupa Finali için Afyonkarahisardayız. Şuanda yapmış olduğumuz organizasyon Barış Pınarı Harekatına tüm duygularımızı hissettirmek için yapmış olduğumuz bir organizasyon. Buradan sınırda bizler için savaşan tüm Mehmetçik abilerime, arkadaşlarıma dualarımız onlarla, kalbimiz onlarla bizde yapılan bu Avrupa finalinde Türk Bayrağımızı dalgalandırmak için buradayız” dedi.
Zafer Can Güngör isimli motorcu ise Barış Pınarı Harekatı’ndaki kardeşlerinin her zaman destekçisi olduklarını belirterek, “Şampiyonasına ülkemi temsil etmek için katıldım. Barış Pınarı Harekatındaki kardeşlerime, arkadaşlarıma sonsuz destek olsun diye biz burada bayrak kaldırdık. Onlara destek olsun diye, moral olsun diye gösteri yaptık” diye konuştu.
Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar da olağanüstü bir gündem içerisinde bu organizasyonu gerçekleştirdiklerini ifade ederek, “Afyonkarahisarlılar bizi bu organizasyonda da yalnız bırakmadılar. Mehmetçiğimizin Barış Pınarı Harekatına buradan da olağan üstü bir destek var hem sporcularımızdan hem de seyircilerimizden Allah onların gücünü ve kuvvetini arttırsın. Bölgemizde büyük bir mücadele var ve bu mücadelede haklılığımızı gücümüzle beraber ortaya koyan bir Mehmetçiğimiz var. Buraya gelerek şampiyonayı izleyen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

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