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Askerden izne geldi, gece herkes uyurken dehşet saçtı! Babasını öldürdü, annesi ile kardeşini yaraladı

14.07.2022 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da dün gece meydana gelen korkunç olayda askerden hava değişimi için memleketine gelen Emirhan G. uyuyan baba, anne ve kardeşini bıçakladı. Korkunç olay sonrası Baba Adem G. hayatını kaybederken anne ve kız kardeşi tedavi altına alındı. 27 yaşındaki katilin psikolojik sorunları olduğu belirtildi.

Askerden izne geldi, gece herkes uyurken dehşet saçtı! Babasını öldürdü, annesi ile kardeşini yaraladı

Olay, Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı Nurettin Mahallesi’nde dün gece saatlerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, askerlik görevinden hava değişimi için memleketine gelen Emirhan G.(27) gece vakti herkes uyurken annesi babası ve kız kardeşini bıçakladı. Baba Adem G.(57) olay yerine gelen ambulansla en yakın sağlık ocağına sevk edilirken, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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ANNE VE KIZI HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri intikal etti. Sağlık ekipleri, anne Adile (58) ve kızı Gizem Nur G'ye (22) olay yerinde yaparak, Ünye Devlet Hastanesi’nde kaldırdı. Ailesine dehşeti yaşatan genç, olay sonrası güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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Fotoğraftaki kişi vefat eden baba Adem G.

BABA ADEM G. YENİ EMEKLİ OLMUŞTU

Hayatını kaybeden Adem G.'nin uzun yıllar şeker fabrikalarında çalıştığı, yeni emekli olduğu ve köydeki evi yazlık olarak kullandıkları öğrenildi. Baba Adem G.’nin, 15 Temmuz Cuma günü öğle namazını müteakiben Nurettin Köyü Merkez Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verileceği öğrenildi.

(İHA)

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