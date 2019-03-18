HABER

'Askere gideceğiz' diye para toplayan 7 arkadaşa, dilencilikten ceza

YAŞAM HABERLERİ  | 18.03.2019 14:28 | Son Güncelleme

MARMARİS'te, kardeşlerinin askere gideceğini söyleyerek, vatandaşlardan para toplayan 7 kişiye 'dilencilik' yaptıkları gerekçesiyle 153'er TL para cezası kesildi.

'Askere gideceğiz' diye para toplayan 7 arkadaşa, dilencilikten ceza

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS'te, kardeşlerinin askere gideceğini söyleyerek, vatandaşlardan para toplayan 7 kişiye 'dilencilik' yaptıkları gerekçesiyle 153'er TL para cezası kesildi.
Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4'lü ve 3'ü gruplar halinde "Kardeşimiz askere gidecek, peygamberimiz nuruna" diyerek, vatandaşlardan para isteyen 7 kişiyi takibe aldı. Yat Limanı ve Kordon Caddesi'nde yapılan takibin sonunda da polis, C.G. (19), D.D. (35), K.İ. (16), B.G. (16), M.A. (21), C.K. (22) ve İ.A.'yı (25) gözaltına aldı. Akarabalık bağları olmadığı belirlenen şüphelilerden D.D., M.A. ve İ.A.'nın çeşitli suçlardan sabıkalı olduğu belirlendi. 7 şüphelinin üzerinde ele geçirilen 3 kolonya ile 5 şeker kutusuna da el konuldu.
Emniyette sorgulanan 7 kişiye, Kabahatler Kanunu'na göre, dilencilikten 153'er TL para cezası kesildi. Emniyet yetkilileri, vatandaşları bu tür kişilere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

FOTOĞRAFLI

'Askere gideceğiz' diye para toplayan 7 arkadaşa, dilencilikten ceza'Askere gideceğiz' diye para toplayan 7 arkadaşa, dilencilikten ceza

PARTNERBir ülke onu konuşuyor! Daha 8 yaşında ama...Bir ülke onu konuşuyor! Daha 8 yaşında ama...
Kafede tarihi eserleri satmak isterken yakalandılarKafede tarihi eserleri satmak isterken yakalandılar
Minareye asılan parti bayrağı için inceleme (Tekrar)Minareye asılan parti bayrağı için inceleme (Tekrar)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Arda Turan'a büyük şok! Ortaya çıktı

Arda Turan'a büyük şok! Ortaya çıktı

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili son dakika açıklaması

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili son dakika açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşmana mezar etmekten çekinmeyiz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşmana mezar etmekten çekinmeyiz!

Dikkat! Dolarda gözler bu verilerde...

Dikkat! Dolarda gözler bu verilerde...

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Çocuk parkında enişte dehşeti!

Çocuk parkında enişte dehşeti!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İzmir'deki korkunç olayda yeni gelişme!

İzmir'deki korkunç olayda yeni gelişme!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da yürekleri ağza getiren anlar!

Antalya'da yürekleri ağza getiren anlar!

'Askere gideceğiz' diye para toplayan 7 arkadaşa, dilencilikten ceza

'Askere gideceğiz' diye para toplayanlara dilencilikten ceza

Bodrum'da ölü caretta caretta sahile vurdu

Bodrum'da ölü caretta caretta sahile vurdu

Tartıştığı oğlunu bıçaklayıp ambulans çağırdı

Tartıştığı oğlunu bıçaklayıp ambulans çağırdı

Maltepe'de yangın! 4'ü çocuk 12 kişi kurtarıldı

Maltepe'de yangın! 4'ü çocuk 12 kişi kurtarıldı

'Dur' ihtarına uymadı, kaçarken attığı poşetten uyuşturucu çıktı

'Dur' ihtarına uymadı, attığı poşetten çıkan şoke etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.