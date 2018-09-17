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Askeri havacılıkta yerli çözümler artacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2018 11:13 | Son Güncelleme

Askeri hava araçlarının bakımında kullanılan yerli ürünlerin sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar yoğunlaşıyor - SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş: - "Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü tarafından yerlileştirilebilecek ürünlerle ilgili bir liste hazırlandı" - "Yerlileştirme çabaları kapsamında 47 firmayla 1. Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığını ziyaret edeceğiz"

GÖKSEL YILDIRIM - Askeri havacılıkta bakım ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılan yerli ürün ve çözümlerin artırılmasına yönelik çalışmalar yoğunlaşıyor.

SAHA İstanbul, Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Genel Sekreteri İlhami Keleş, AA muhabirine, 19 Eylül'de 47 firmayla Eskişehir'deki 1. Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığına çalışma ziyaretinde bulunacaklarını söyledi.

Kompozit, metal şekillendirme, hidrolik, elektromekanik, mekatronik gibi bir dizi alanda yerli çözümlere sahip firmaların çalışmaya katılacağını belirten Keleş, bu ziyarette askeri hava araçlarının bakım ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılan ithal ürünlerin yerlileştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunulacağını bildirdi.

Keleş, Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğünün söz konusu ürün ve malzemelerdeki yurt dışı bağımlılığını ortadan kaldırmayı amaçladığına işaret ederek, daha önce yerlileştirilebilecek ürünlerle ilgili bir liste hazırlandığını, bunları yapabilecek firmalar konusunda çalışma yürütüldüğünü dile getirdi.

İlhami Keleş, askeri sistemlerde bakım ihtiyacının onlarca yıla yayılan, sarf malzemeleri, yedek parça, teçhizat ve malzeme bağımlılığına yol açtığını vurguladı.

Yurt dışından temin edilen bir sistemin envanterde kaldığı süre boyunca arıza ve periyodik bakımlar dolayısıyla beraberinde yıllara sari malzeme ithalatına neden olduğuna dikkati çeken Keleş, şöyle konuştu:

"Parçaların bir ömrü var ve bunların değiştirilmesi ciddi bir faturaya neden oluyor. Sistemi satan, envanterde kaldığı sürece kendisine bağımlılık yaratıyor. Yerli üreticiler olarak yurt dışı bağımlılığı ortadan kaldırmayı, kaynakların yurt dışı yerine kendi sanayicimize gitmesini, makine ve teçhizatların, bakım malzemelerinin yerlileştirilmesini amaçlıyoruz."
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- Firmaların kabiliyetleri artırılıyor

Savunma ve havacılık sanayisinin yüksek teknoloji gerektirdiğine işaret eden Keleş, bir hava aracı imalatına entegre edilebilecek altyapıya sahip firma sayısı ve kabiliyetlerin istenilen düzeyde olmadığını söyledi.

Firmaları, havacılık sanayisine üretim yapabilir altyapıya ve havacılık konusunda uluslararası tanınırlığı olan AS 9100 standardına sahip olabilmeleri amacıyla desteklediklerini anlatan Keleş, bu standarda sahip firmaların havacılıkta "birinci lige" çıktıklarını ve tüm dünyadan sipariş alabildiklerini belirtti.

Keleş, gelecek dönemde SAHA İstanbul olarak, üyelerini savunma ve havacılık sanayisinin ihtiyaç duyduğu ürünleri üretebilir hale getirmeye çalışacaklarını ve bu ürünlere talebin artırılmasına yönelik girişimleri yoğunlaştıracaklarını kaydetti.

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