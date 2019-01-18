HABER

Askerlerden korkunç ifadeler: Boğulduğuma dair kabuslar görüyorum!

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2019 07:06 | Son Güncelleme

Manisa 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'nda 1 askerin hayatını kaybettiği, çok sayıda askerin etkilendiği gıda zehirlenmesiyle ilgili 35 tutuksuz sanığın yargılanmalarına devam edildi. Duruşmada dinlenen mağdurlar zehirlenme olayından sonra psikolojilerinin bozulduğunu söylerken, mahkeme heyeti, daha önce alınan su analiz raporlarının incelenmesi, müzekkerelerin tamamlanması ve alınan ara kararların tamamlanması için erteledi.

Askerlerden korkunç ifadeler: Boğulduğuma dair kabuslar görüyorum!

Manisa'daki Albay Arif Seyhun Kışlası'nda geçen 23 Mayıs'ta 722 askerin yemekten zehirlenmesi, 1 askerin de hayatını kaybetmesiyle ilgili hazırlanan iddianame Manisa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Hazırlanan tensip zaptıyla, tutuklu bulunan 7 sanığın tahliyesine karar verildi. Bu kararla davada tutuklu sanık kalmazken, hazırlanan iddianamede 28 kişinin 'taksirle ölüme ve birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olmak' suçundan 15 yıla kadar, 7 kişinin ise 'görevi ihmal' suçundan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Davanın, Manisa Adliyesi 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen üçüncü duruşmasına tutuksuz yargılanan bazı sanıklar ve tarafların avukatları ile mağdurlar ve yakınları katıldı.

MAĞDURLAR DİNLENDİ

Duruşmada ifadesine başvurulan mağdur askerlerden Naim Işık, olay günü akşam yemeğini yedikten sonra rahatsızlandığını, sonrasında yaşadıkları nedeniyle psikolojisinin bozulduğunu, askerliğinin kalan 11 aylık bölümünde bir daha kışladan yemek yiyemediğini söyledi. Yemek şirketinin hazırladığı yemekleri, şirket yetkililerinin dahi yemediğini öne süren Işık, "Kendi yemedikleri yemekleri neden askerlere yediriyorlar? Ben o günden sonra et yemeklerini yiyemedim. Evde annem yapsa dahi aynı yemekleri yiyemiyorum. 11 ayda 15 kilo kaybettim. Hep cebimden para harcayarak yemek yedim. Yaklaşık 10 bin lira masrafım oldu. Şikayetçiyim" dedi.

kisladaki-gida-zehirlenmesi-davasinda-magdurlar-dinlendi_6515_dhaphoto2

"RÜYALARIMA GİRİYOR"

Mağdurlardan Tuncay Özer de askerlik görevini yaparken yediği yemeğin ardından rahatsızlandığını belirtip, yaşadıklarını, "Midem çok bulandı, pek çok kez istifra ettim. 5 gün müşahede altında tutuldum. Artık et yemeklerinden uzak duruyorum. Bazen rüyalarıma giriyor. Kusmuğun içinde boğulduğuma dair kabuslar görüyorum. Psikolojik olarak çok etkilendim" diye anlattı.

Mahkeme heyeti, mağdur ifadelerinin ardından, daha önce alınan su analiz raporlarının incelenmesi, müzekkerelerin tamamlanması ve alınan ara kararların tamamlanması için duruşmayı 30 Mayıs'a erteledi.

DHA

Müze bahçesine uçtu! Bin 800 yıllık tarihi eser paramparça olduMüze bahçesine uçtu! Bin 800 yıllık tarihi eser paramparça oldu
Bilal Erdoğan tutuklanacaktı! Plan ortaya çıktıBilal Erdoğan tutuklanacaktı! Plan ortaya çıktı
Dünyanın manyetik alanı neden değişiyor ve bunun etkileri neler olabilir?Dünyanın manyetik alanı neden değişiyor ve bunun etkileri neler olabilir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Manisa TSK asker

En Çok Okunan Haberler

2019 yerel seçim anket sonucunda dikkat çeken oy oranları!

2019 yerel seçim anket sonucunda dikkat çeken oy oranları!

ABD Başkanı Donald Trump'tan dünyaya tehdit!

ABD Başkanı Donald Trump'tan dünyaya tehdit!

Ve Beşiktaş transferi resmen açıkladı!

Ve Beşiktaş transferi resmen açıkladı!

10 yıl önceki pozuyla olay oldu

10 yıl önceki pozuyla olay oldu

Son gün uyarısından sonra binlerce kişi akın etti!

Son gün uyarısından sonra binlerce kişi akın etti!

AK Parti'li başkandan dikkat çeken sözler

AK Parti'li başkandan dikkat çeken sözler

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Fabrikada yangın! Ölü ve yaralılar var

Fabrikada yangın! Ölü ve yaralılar var

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Kanun teklifi Meclis'ten geçti! Bu ürünlerden ÖTV alınmayacak!

Kanun teklifi Meclis'ten geçti! Bu ürünlerden ÖTV alınmayacak!

Yolcu otobüsü kontrolden çıktı: Çok sayıda yaralı var!

Yolcu otobüsü kontrolden çıktı: Çok sayıda yaralı var!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bilal Erdoğan tutuklanacaktı! Plan ortaya çıktı

Bilal Erdoğan tutuklanacaktı! Plan ortaya çıktı

Günlük burç yorumları 18 Ocak Cuma (2019 yıllık burç yorumları)

18 Ocak Cuma için günlük burç yorumları

Sinema filmleri ile ilgili kanun teklifi kabul edildi

Sinema filmleri ile ilgili kanun teklifi kabul edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 üniversiteye rektör atadı! Nihat Hatipoğlu rektör oldu

Nihat Hatipoğlu rektör oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan atama kararları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan atama kararları

Ankara'da toprak kayması nedeniyle iki apartman tahliye edildi

Ankara'da iki apartman tahliye edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.