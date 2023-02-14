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  4. Askerlere erken terhis olacak mı? Bakan Akar'dan asker terhis süresine ilişkin son dakika açıklaması

Askerlere erken terhis olacak mı? Bakan Akar'dan asker terhis süresine ilişkin son dakika açıklaması

14.02.2023 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Askerler terhis süresi ile ilgili son dakika açıklaması Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan geldi. 10 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler sonrası merak edilen soru yanıt buldu. Peki, askerlere erken terhis olacak mı? İşte, Bakan Akar'dan askerler terhis süresine ilişkin son dakika açıklaması...

Askerlere erken terhis olacak mı? Bakan Akar'dan asker terhis süresine ilişkin son dakika açıklaması

Askerler terhis süresi ile ilgili son dakika açıklaması Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan geldi. 10 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler sonrası merak edilen soru yanıt buldu. Peki, askerlere erken terhis olacak mı? İşte, Bakan Akar'dan askerler terhis süresine ilişkin son dakika açıklaması...

ASKERLERE ERKEN TERHİS OLACAK MI?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar “Depremin etkilediği bölgelerde ikamet eden veya ailesi buralarda yaşayan 10 bin 738 askere izin verildi. Terhislerle ilgili herhangi bir erteleme veya erken terhis yoktur. Mehmetçiğimizin terhisleri planlanan zamanda yapılacaktır” dedi.

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