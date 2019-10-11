Zeytin Dalı Harekatı sırasında, YPG/PKK'lı teröristlerce Hatay'ın Reyhanlı ilçesine atılan roketler sonucu yaşamını yitiren Kürt kökenli Rıfat Sinirli'nin ailesi ile TEDAŞ işçisi Şahin Elitaş'ın yakınları için de Barış Pınarı Harekatı ayrı bir anlam taşıyor.

Alışveriş yapmak için gittiği çarşıdan eve dönüşü sırasında Afrin'den atılan roket sonucu hayatını kaybeden 8 çocuk babası 68 yaşındaki Rıfat Sinirli'nin eşi Aşune Sinirli, AA muhabirine, yaşadıkları acının tarifinin olmadığını ve ilk günkü tazeliğini koruduğunu söyledi.

Dualarının Barış Pınarı Harekatı'nda görevli askerler için olduğunu anlatan Sinirli, "Teröristler tarafından Afrin'den atılan bir roket eşimin boynuna isabet etti ve kendisini bizden kopardı. O çok acı bir gündü ve biz asla o günü unutmayacağız. Allah bir daha kimse böyle acılar yaşamasın.'' diye konuştu.

Sinirli, harekatın bölgeye barış getireceğine inandıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Suriye'den acı yaşayarak buraya gelen insanların topraklarına dönüşleri için harekat umut ışığı olacaktır. Onların yaşadıkları da kolay değil. Umarım Barış Pınarı Harekatı kısa sürede tamamlanarak hayırlısıyla bu insanlar evlerine, vatanlarına kavuşurlar. Ben Kürt kökenli biriyim. Bu harekat Kürtlere değil teröristlere yapılıyor, askerlere gece gündüz dua ediyoruz."