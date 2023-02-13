Askerlik celp tarihleri ertelendi mi? 2023 MSB Mart ve Nisan celbi ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

Bedelli askerlik sevk ve celp tarihleri ile ilgili araştırmalar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından hız kazandı. Yapılan açıklamaya göre; deprem bölgesinde yaşayan ya da bu illerin nüfusuna kayıtlı 13 binin üzerindeki yükümlü askerin mart ve nisan celpleri mayıs ayına ertelendi. Bedelli askerlik sevk ve celp tarihlerine dair detaylar haberimizde...

ASKERLİK CELP TARİHLERİ ERTELENDİ Mİ?

Askerlik celp tarihlerine yönelik son açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında "Deprem bölgesinde ikamet eden veya bu illerin nüfusuna kayıtlı 13 binin üzerindeki yükümlü askerimizin mart ve nisan celpleri mayısa ertelenmiştir." ifadelerini kullandı.

DEPREMİN ETKİLEĞİ 10 ŞEHİR

Afet bölgesi Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay olarak açıklanmıştı.

