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Askerlik kanun teklifi Milli Savunma Komisyonu’nda

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.05.2019 23:07 | Son Güncelleme

Askerlik kanun teklifinin Milli Savunma Komisyonu’nda görüşmeleri başladı.Askerlik kanun teklifi görüşmeleri başladı.

Askerlik kanun teklifinin Milli Savunma Komisyonu’nda görüşmeleri başladı.
Askerlik kanun teklifi görüşmeleri başladı. AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal, kanun teklifi hakkında milletvekillerine bilgi verdi. Ünal, önerilen teklif ile 1111 sayılı Askerlik Kanunu ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu’nun yürürlükten kaldırılacağını söyleyerek, 211 ve 926 sayılı kanunlarda değişiklik yapılacağını belirtti. Ünal, "Yükümlü kaynağı bir doğum yılı yaklaşık olarak 700 bin kişidir. Bu 700 bin kişinin 280 bin kişisi yükümlülük dışında kalacağı ve 420 bin kişisinin askere alınacağını kabul ediyoruz. Ayrıca bugüne kadar Türk Silahlı Kuvvetlerinin silah altına alınabilecek erkek nüfusundaki birikim 2 milyon 200 bin kişidir. Dövizli ve bedelli askerlik kalıcı hale geliyor. Bunun altında yükümlü, er ve erbaş geliştirilerek devam edecek. Yedek astsubaylık sistemi getiriliyor. Yedek subaylık müessesemiz devam ediyor" ifadelerini kullandı.
Er ve erbaşlara ilk altı ayda harçlık vereceklerini kaydeden Ünal, ikinci altı ayda ise asgari ücretten az olmamak üzere harçlık verileceğini ifade etti. Ünal, "Muhtaç asker yardımı asgari ücretin yarısı kadar olacak. Toplu taşıma askerlerimize bedava olacak. Türk Silahlı Kuvvetleri’ne personel ihtiyacında puan olacak. TOKİ’de öncelik verilecek" dedi.
Yedek astsubayların meslek yüksek okullarını bitirenlerden oluşacağını belirten Ünal, "Temel ve sınıf eğitimleri toplamı iki ay olacak. Harçlık almaya devam edecekler. Temel eğitimden sonra kıta eğitimleri var, bu eğitim maaşlı olacak" şeklinde konuştu.
Yeni askerlik sisteminin 3.15 milyar TL maliyeti olduğunu tahmin edildiğini aktaran Ünal, Bedelli askerlikten yaklaşık 4.5 milyar, dövizli askerlikten 620 milyon, toplam 5 milyardan fazla kaynak öngörüyoruz" diye konuştu
Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ise 18 kanun ve birtakım Kanun Hükmünde Kararname’de değişiklik öngörüldüğünü söyleyerek, öngörülen bedelli askerlik ücretinin takriben 31 bin TL olduğunu ifade etti. Ayrıca Alpay, 420 bin yoklama kaçağı ve bakayanın bir defaya mahsus yararlanacağını sözlerine ekledi.

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