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Askerlik nasıl tecil ettirilir? Askerliği ertelemek için ne yapılır? Kaç yıl tecil hakkı vardır?

28.04.2022 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Askerlik hizmetleri gündemde olan konulardan biridir. Şu sıralarda askerlik hizmetleri Mayıs celbi ile yerine getirecek vatandaşların sorgulamaları yoğun olarak araştırılıyor. Mayıs celbi dışında vatani görev olan askerliğe dair başka pek çok konu da sorgulanıyor. Askerlik işlemlerine dair tecil işlemlerinin nasıl yapıldığı ve kaç yıl tecil hakkı bulunduğu araştırılıyor. İşte bu soruların yanıtları!

Askerlik nasıl tecil ettirilir? Askerliği ertelemek için ne yapılır? Kaç yıl tecil hakkı vardır?

Askerlik yerleri ve Mayıs ayı celp tarihi, günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Askerlik, 20 yaşını geçkin her Türk erkek vatandaşın yerine getirmesi gereken bir vatani görevdir. Fakat bu yükümlülük öğrenim, sağlık vb. sebepler gerekçe gösterilerek erteleme işlemi yapılabilir. Özellikle yeni tip askerlik düzeni ile birlikte askerlik erteleme başvurusu nasıl yapılır sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte e-devlet tecil başvurusu ile askerlik erteleme adımları ve gerekli belgeler...

ASKERLİK ERTELEME NASIL YAPILIR?

Lise öğrencileri ve lise mezunlarının tecil durumu, ön lisans ve lisans öğrencilerin tecil durumu, yüksek lisans öğrencilerinin tecil durumu, doktora öğrencilerinin tecil durumu, ikinci üniversite ve açık öğretim öğrencilerinin tecil durumları merak edilen konular arasında olduğunu biliyoruz. Yeni askerlik sistemine göre öğrenim vb. sebeplerden ötürü askerlik tarihini daha ileriye taşımak için yapmanız gerekenleri adım adım sıralayacağız.

ASKERLİK ERTELEME İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

  • Mezuniyet diploması ve 4 adet fotokopisi
  • Nüfus cüzdanı ve 4 adet fotokopisi
  • Yakın zamanda çekilmiş 6 adet vesikalık
  • Varsa ehliyet ve 2 adet fotokopisi

ASKERLİK SEVK TARİHLERİ ERTELENDİ NE DEMEK?

Askerlik başvurusu yapanlar için MSB tarafından belirli sevk tarihleri verilir. Eğer bu sevk tarihlerinde erteleme olursa, askerlik için o süreye kadar beklemeniz gerekecektir.

E-DEVLET ASKERLİK ERTELEME NASIL YAPILIR?

E-Devlet üzerinden askerlik erteleme işlemleri başladı. Özellikle pandemi sürecinden sonra askerlik erteleme işlemleri internet ortamına taşındı. Askerlik erteleme işlemi yapmak isteyenler https://www.turkiye.gov.tr/msb-asal-askerlik-erteleme-basvurusu adresi üzerinden ulaşarak işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

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askerlik
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