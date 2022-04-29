ASKERLİK YERLERİ 2022! Mayıs celbi askerlik yerleri açıklandı mı? Askerlik yerleri nasıl öğrenilir?

Mayıs ayı celp tarihi, yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlüler tarafından araştırılıyor. Binlerce aday, internette Mayıs celbi askerlik yerleri açıklandı mı? Askerlik yerleri nasıl öğrenilir? soru ve konu başlıklarını sorgulatıyor. Mayıs ayı celp tarihi sorgulama ekranı ve Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya haberimizden ulaşabilirsiniz...
Milli Savunma Bakanlığı, mayıs celbi askerlik yerlerinin açıklandığını duyurdu.
MSB'den yapılan son dakika açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Mayıs/Haziran/Temmuz 2022 döneminde askere sevk edilecek yükümlülerin sınıflandırma sonuçları e-Devlet ve Askerlik Şubelerinden açıklandı."
Sonuçlar, e-Devlet sistemi üzerinden paylaşıldı.
Askerlik yeri öğrenmek için e-devlet'e giriş yapıp askerlik yeri sorgulama yazarak öğrenebilirsiniz.
Millî Savunma Bakanlığı Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama ekranı için aşağıdaki linke tıklayın:
https://www.turkiye.gov.tr/sevk-edilecek-egitim-merkezi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama ile askerlik sevk tarihleri de belli oldu.
Askerlik sevk tarihleri şu şekilde:
Yedek Subay/Astsubay Adayları, Erbaş/Er (1nci Grup) 12 Mayıs 2022
Erbaş/Er (2nci Grup) 09 Haziran 2022
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