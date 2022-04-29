ASKERLİK YERLERİ 2022! Mayıs celbi askerlik yerleri açıklandı mı? Askerlik yerleri nasıl öğrenilir?

Mayıs ayı celp tarihi, yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlüler tarafından araştırılıyor. Binlerce aday, internette Mayıs celbi askerlik yerleri açıklandı mı? Askerlik yerleri nasıl öğrenilir? soru ve konu başlıklarını sorgulatıyor. Mayıs ayı celp tarihi sorgulama ekranı ve Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya haberimizden ulaşabilirsiniz...

MAYIS CELBİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Milli Savunma Bakanlığı, mayıs celbi askerlik yerlerinin açıklandığını duyurdu.

MSB'den yapılan son dakika açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Mayıs/Haziran/Temmuz 2022 döneminde askere sevk edilecek yükümlülerin sınıflandırma sonuçları e-Devlet ve Askerlik Şubelerinden açıklandı."

Sonuçlar, e-Devlet sistemi üzerinden paylaşıldı.

MAYIS AYI CELP TARİHİ SORGULAMA EKRANI

Askerlik yeri öğrenmek için e-devlet'e giriş yapıp askerlik yeri sorgulama yazarak öğrenebilirsiniz.

ASKERLİK YERİ NASIL ÖĞRENİLİR 2022?

Millî Savunma Bakanlığı Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama ekranı için aşağıdaki linke tıklayın:

https://www.turkiye.gov.tr/sevk-edilecek-egitim-merkezi

ASKERLİK SEVK TARİHLERİ NE ZAMAN 2022?

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama ile askerlik sevk tarihleri de belli oldu.

Askerlik sevk tarihleri şu şekilde: