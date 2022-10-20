Asker adayları askerlik yerleri gelişmelerini yakından takip ediyor. Kasım ayı askerlik tarihleri araştırmaları hız kazandı. Askerlik yerleri e-Devlet sistemi üzerinden açıklanacak. Peki askerlik yerleri açıklandı mı? Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 MSB sevk tarihleri...

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

31 Ağustos'ta yapılan tercih işlemlerinin ardından seçim ve sınıflandırma sonuçları 28 Ekim 2022'de belli olacak. Askerlik yerleri e-Devlet üzerinden sorgulanacak. Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Kanunda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dâhil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir.

MSB SEVK TARİHLERİ 2022

Yedek Subay/AStsubay adayları ile er (1'inci grup) - 10 Kasım 2022

Er (2'nci grup) - 8 Aralık 2022

Er (3'üncü grup) - 5 Ocak 2023

Kasım celbinde yer alacak yükümlüler sevk belgelerini sevk tarihlerinden 10 gün evvel e-Devlet üzerinden ya da askerlik şubesinden alabilir.

Nüfusa kayıtlı adres bilgilerine dayanarak yükümlülere yol ve iaşe bedeli ödemesi yapılacak. Bu ödemeler ise yükümlü kimlik belgelesi ile PTT şubelerinden ya da PTT kartı ile PttMatiklerden alınacak.

Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar bakaya işlemine tabi tutulacaktır.



