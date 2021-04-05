Askerlik yerleri açıklandı mı? Nisan ayı askerlik yerleri e-Devlet üzerinden sorgulanacak

Askerlik yerleri için askere gidecekleri heyecanlı bekleyişi sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı 2021 nisan ayı sınıflandırma döneminde silah altına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlüler için askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLUR?

Milli Savunma Bakanlığı, 2021 senesinin nisan ayında silah altına alınacak adaylar hakkında askerlik yerlerinin belirlenmesi için resmi bir açıklama yapmadı. Yani nisan ayındaki askerlik yerleri henüz belli olmadı. Ne zaman belli olacağına dair resmi bir açıklama ise henüz yayınlanmadı.

E-DEVLET ASKERLİK YERİ SORGULAMA SAYFASI

Askerlik işlemlerini tamamlamış olan asker adayları, kimlik numarası ve e-Devlet şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra arama bölümünden “Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama ve Sevk Başvurusu” ifadesini sorgulatarak askerlik bilgilerine ulaşabiliyorlar.

E-DEVLET ASKERLİK YERİ SORGULAMA SAYFASI

ASKERLİK YERİ BELLİ OLDUKTAN SONRA NELER YAPILMASI GEREKİYOR?

Sınıflandırma sonuçları açıklandıktan sonra yükümlüler sevk başlangıç tarihlerinden on beş gün öncesinden itibaren e-devlet üzerinden ve askerlik şubesi başkanlıklarından sevk evrakını alabilecekler. Sevk başlangıç tarihinden itibaren sevk evrakı sadece askerlik şubesi başkanlıklarınca verilecek.