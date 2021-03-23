Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? e-Devlet celp yerleri ve tarihi sorgulama sayfası

Askere gidecek olan kişiler tarafından merakla beklenen Er sınıflandırma sonuçları yoğun bir şekilde araştırılıyor. e-Devlet celp yerleri ve tarihi sorgulama sayfası askerlik yerini ve teslim olma tarihini öğrenmek isteyen kişiler tarafından arama motorları üzerinden sorgulanıyor. İşte, e-Devlet celp yerleri ve tarihi sorgulama ekranı…

E-DEVLET CELP YERLERİ VE TARİHİ SORGULAMA EKRANI

Askerlik işlemlerini tamamlamış olan vatandaşlar kimlik numarası ve e-Devlet şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra arama bölümünden “Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama ve Sevk Başvurusu” ifadesini sorgulatarak askerlik bilgilerine ulaşabiliyorlar.

ASKERLİK CELP YERLERİ SORGULAMA EKRANI

