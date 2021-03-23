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Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? e-Devlet celp yerleri ve tarihi sorgulama sayfası

23.03.2021 19:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? askere gidecek olan kişiler tarafından araştırma konusu oldu. Askerlik yerleri ve tarih ekranı sorgulaması E-Devlet sistemi üzerinden yapılıyor. Askerlik dönemi gelen ve yakında teslim olacak olan erler ASAL sevk tarihini ve Er sınıflandırma sonuçlarını kimlik bilgilerini girerek öğrenebilecek. İşte, ayrıntılar…

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? e-Devlet celp yerleri ve tarihi sorgulama sayfası

Askere gidecek olan kişiler tarafından merakla beklenen Er sınıflandırma sonuçları yoğun bir şekilde araştırılıyor. e-Devlet celp yerleri ve tarihi sorgulama sayfası askerlik yerini ve teslim olma tarihini öğrenmek isteyen kişiler tarafından arama motorları üzerinden sorgulanıyor. İşte, e-Devlet celp yerleri ve tarihi sorgulama ekranı…

E-DEVLET CELP YERLERİ VE TARİHİ SORGULAMA EKRANI

Askerlik işlemlerini tamamlamış olan vatandaşlar kimlik numarası ve e-Devlet şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra arama bölümünden “Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama ve Sevk Başvurusu” ifadesini sorgulatarak askerlik bilgilerine ulaşabiliyorlar.

ASKERLİK CELP YERLERİ SORGULAMA EKRANI

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Anahtar Kelimeler:
askerlik

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