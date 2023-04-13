Aşkı Memnu'nun Cemile'si son haliyle bakana bir daha baktırdı! İddialı pozlarına beğeni yağdı

Türk dizi tarihinin en çok izlenen yapımları arasında yer alan Aşk-ı Memnu'nun oyuncularının yıllar sonraki halleri zaman zaman gündem oluyor. Değişimiyle gündeme gelen son isim ise dizinin Cemile'si Pelin Ermiş oldu.

Pelin Ermiş, sosyal medyadaki cesur ve iddialı pozlarıyla adından söz ettiriyor. Ünlü oyuncunun Instagram paylaşımları binlerce beğeni ve yorum alıyor.

Takipçileri Ermiş'e; 'Çok güzelsin', 'Cemile evrim geçirmiş', 'Bu ne hal Cemile', 'Güzelim çok tatlısın', 'Bihter'i bile sollarsın' gibi yorumlar yaptılar.

Pelin Ermiş, 20 Ağustos 1982 yılında doğmuştur. İzmir'de dünyaya gelen Pelin Ermiş'in ilk rolü 2007 yılında Show Tv ekranlarında yayınlanan Vazgeç Gönlüm dizisinde ki Zeliha olmuştur.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümünde oyunculuk üzerine eğitim alan Ermiş, yine 2007 senesinde Kırmızı adlı yapımda yer alan oyuncunun yıldızı Beren Saat’in başrolünde yer aldığı Aşkı Memnu ile parladı.

2011 senesinde Mazi Kalbimde Yaradır dizisinde Züleyha ile karşımıza çıkan oyuncu Fasulye, Hayat adlı yapımlarda yer almıştır.

Cehennem adlı sinema filminde Esra karakteri ile beğenilen oyuncu Adını Feriha Koydum dizisinde Gülsüm karakteri ile seyircisinin karşısına çıktı.

Hangimiz Sevmedik dizisinde Emel karakteri ile kamera karşısına çıkan oyuncu son olarak 2017 yılında Kiraz Mevsimi adlı dizide rol aldı.





