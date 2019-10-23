Askıda kalan traktörün dönen tekerine takılan sürücü yaralandı

Konya’nın Kulu ilçesinde tarlada çalıştığı sırada askıda kalan traktörünü kurtarmak isteyen bir kişi boşta dönen tekere takılarak yaralandı.

Olay, Kulu ilçesi Kozanlı Mahallesi kırsalındaki tarlada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kürşat K.K. (24) traktörle tarlasındaki otları toplamaya başladı. Bir süre sonra traktöre bağlı tarım makinesinin önüne yığılan otların üzerinde askıda kalan traktörünü çıkartmak için Kürşat K.K. aşağıya indi. Bu sırada askıda kalan traktörü viteste unutan Kürşat K.K. hareket halinde olan tekere takılarak savrulup yaralandı. Çevredeki diğer çiftçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ambulansla Kürşat K.K. Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan Kürşat K.K., vücudunun çeşitli yerlerinde çok sayıda kırıkların olduğunun belirlenmesi üzerine Konya’ya sevk edildi.

