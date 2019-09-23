"Askıda Kitap" kampanyası bağışçılarını bekliyor

İSTANBUL (AA) - LALE BİLDİRİCİ BÜYÜKKARAKAYA - Kitapların bağışçılardan toplanarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için hayata geçirilen "Askıda Kitap" kampanyası Pendik'ten başlatıldı. Kampanyayla ilgili AA muhabirine açıklama yapan Pendik Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Nuri Sincanlı, askıda ekmek, giysi gibi birçok kampanyanın sürdüğünü ve askıda kitap kampanyasının da bundan ilham alınarak başlatıldığını anlattı. Kitabın da ekmek gibi temel ihtiyaçlardan olduğunu belirten Sincanlı, "Bunun için Askıda Kitap kampanyasını başlattık. Yeni başlamamıza rağmen bağışçılardan çok ilgi gördü. Türkiye'nin dört bir yanından 3 aylık gibi sürede 35 bini aşkın kitap bağışı aldık. Bu kitapları Türkiye'de ihtiyacı olan, bizden talep edilen illere, köylere göndereceğiz." dedi. Belediyeye ait kütüphanelerde Askıda Kitap bölümleri oluşturduklarına dikkati çeken Sincanlı, "Kütüphanedeki raflara bağışçılardan aldığımız kitapları diziyoruz. Eğitim ve üniversiteye hazırlık kitaplarının da olduğu bölümde, öğrenci kütüphanede çalıştıktan sonra kitabı evine götürebiliyor. Edebiyat, yabancı ya da bilimsel yayınları da okuduktan sonra kendisi ücretsiz alabiliyor." diye konuştu.

Kampanya için İstanbul'dan da bağışçı beklediklerini dile getiren Sincanlı, şöyle devam etti: "Türkiye ve İstanbulumuzun her bir tarafından Askıda Kitap kampanyamız için kitap bağışı bekliyoruz. Gelen kitapları da Şırnak, Cizre, Kayseri, Malatya, Sivas, Trabzon, Antep'e kadar Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırıyoruz ve ulaştırmaya da devam edeceğiz. Örneğin, dün bağışlardan Şırnak Cizre'ye bir koli kitap gönderdik. Sürekli haberler oldukça talep yayılıyor, biz bunları öncelik sıralarına göre belirleyip sıraya koyuyoruz. Gelen kitapları tasnif ettikten sonra yolluyoruz. Üniversiteye hazırlık kitaplarına da çok ihtiyaç oluyor. Anadolu'dan da kütüphane kurulması için bir talep gelirse, kampanya kapsamında bunu seve seve yapmaya hazırız." Sincanlı, ihtiyaç sahibi ve imkanları kısıtlı olan okullar olduğunu ifade ederek, "Buradaki öğrencilerimizin bu kitapları okumaya ihtiyaçları var. Yakın zamanda Şanlıurfa Ceylanpınar'dan bir talep geldi. Kolilerimizi oluşturduk ve en kısa zamanda gönderiyoruz. İstanbul'dan ise Anadolu'daki bölgelere göre daha az talep geliyor. Talep geldiği takdirde İstanbul'daki okullara da mutlaka ulaştıracağız. Üç ayda 35 bine ulaşan bağış sayımızın da yüzbinlere aşacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Sincanlı, kendisinin de yazar olduğunu ve kitaplarını bağışladığını ifade ederek, yazarlar ve şairlerden de kampanyaya destek istedi. - "Kampanya öğrenciler için yararlı" Kavakpınar Kütüphanesi'nde Askıda Kitap raflarından aldıkları üniversiteye hazırlık kitaplarından faydalanan öğrenciler, kampanyanın öğrenciler için yararlı bir uygulama olduğunu söyledi. Lise öğrencisi Gizem Bölek, kampanyayla ilgili şunları kaydetti: "Kütüphanede kitap okuyorum. Askıda Kitap rafından bu kitabı aldım. Evde de okumaya devam edeceğiz. Raflarda çok güzel ve yararlı kitaplar bulunuyor. Kitapların ücretsiz olması bizi çok mutlu ediyor. Çünkü çoğu öğrencinin kitap almaya ekonomik anlamda gücü yetmeyebiliyor. Her tür kitabı da alabiliyoruz. Roman dışında test kitapları da oluyor. Test kitapları çok pahalı ve buradaki kitaplar temiz ve sorular üzerinde çözülmemiş. Kampanyayı çok faydalı buldum ve arkadaşlarımın da yararlanmalarını tavsiye ediyorum. Edebiyat öğretmeni olmak istiyorum ve öğretmen olduktan sonra da kampanyaya destek olacağım."