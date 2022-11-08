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Aşkının peşinden geldi, huzurevine yerleşti! 'Hayata devam edeceğiz'

08.11.2022 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta huzurevinde kalan 75 ve 72 yaşındaki çift düzenlenen nikah töreni ile dünya evine girdi. 75 Yaşındaki damat Ercan Birdal Meliha hanım ile birlikteliklerinin 7 yıldır devam ettiğini belirterek, görücü usulü ile evlendiklerini söyledi. Birdal, ''Nikahımız bugün nasip oldu. Dolayısıyla huzur evine geldik ve burada yaşamaya karar verdik. Gördüğünüz gibi bu işlemde bitti, hayata devam edeceğiz'' dedi.

Aşkının peşinden geldi, huzurevine yerleşti! 'Hayata devam edeceğiz'

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine gelip, huzurevine yerleşen Meliha Kıral'ın (72) 7 yıllık erkek arkadaşı Ercan Birdal (75), Muğla'nın Dalaman ilçesinden gelip, evlenme teklifinde bulundu. Teklifi kabul eden Kıral ile evlenen Birdal da artık huzurevinde yaşayacak.

İzmirlioğlu Huzurevi’nde kalan 75 yaşındaki Ercan Birdal ile 72 yaşındaki Meliha Kıral, 7 yıldır devam eden ilişkileri sonrası nikah masasına oturdu. Çiftlerin müracaatı üzerine Zonguldak Valiliği ve Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün destekleri ile Mühendisler Derneği Lokali’nde nikah töreni düzenlendi. Oldukça heyecanlı görülen çiftin nikah şahitliklerini ise Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ve Kdz. Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı yaptı.

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Çifti tebrik eden Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, kendilerine mutluluklar diledi. Tutulmaz konuşmasında “Meliha hanım ve Erdal beyin ikinci baharındaki evliliklerine hep beraber şahitlik yaptık. Öncelikle bu yetişkin gençlerimizi tebrik ediyoruz. Allah bir ömür boyu mutlu etsin. Az önce nikah anında evliliğin yaşı kaç olursa olsun heyecanın aynı olduğunu hissettiler. Birçok evliliğe şahitlik yaptım. Öbürlerinden hiç farklı değildi. Aynı heyecanı burada gördüm. Bu heyecanları daim olsun İnşallah” dedi. Vali tutulmaz evlilik cüzdanını daha sonra çiftin ikisine birlikte verdi.
75 yaşındaki damat Ercan Birdal nikah sonrası gelini öperek, ömür boyu mutluluklar diledi. Nikah törenine katılan davetliler damat ve geline takı takarak evliliklerini tebrik etti.

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"HEPSİ O'NU YANIMA ALABİLMEK İÇİN"

75 Yaşındaki damat Ercan Birdal Meliha hanım ile birlikteliklerinin 7 yıldır devam ettiğini belirterek, görücü usulü ile evlendiklerini söyledi. Birdal konuşmasında “Beraberliğimiz aşağı, yukarı 7 yıldır sürmekte. Nikahımız bugün nasip oldu. Dolayısıyla huzur evine geldik ve burada yaşamaya karar verdik. Gördüğünüz gibi bu işlemde bitti, hayata devam edeceğiz. Görücü usulü evlendik.” İfadelerine yer verdi.
72 yaşındaki gelin Meliha Kıral ise çok mutlu olduğunu belirtti. Kıral konuşmasında şu sözlere yer verdi: “Güzel bir duygu, kararlı bir düşünce oldu gibime geliyor, şu anda mutluyum. 7 yıldır birlikte yaşıyoruz. Benim huzur evime gelmesi için nikah yapmak zorunda kaldık. Hepsi onu yanıma alabilmek için.”

Çiftin nikah törenine huzurevinde kalan tüm arkadaşları katılırken, gelin ve damat nikah törenine katılan davetlilerle birlikte eğlenceli dakikalar yaşadı.

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(İHA/DHA)

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