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ASKON, Malezya Ticaret Odası’nın Türkiye temsilcisi oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 17:52 | Son Güncelleme

ASKON ve Malezya Uluslararası İslam Ticaret Odası'nın Türkiye temsilcisi oldu - ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın: - "Dünyada yalnız politikalar üreten devletlerin ayakta durması çok zor. Bakın bugün İslam coğrafyasının her yanı kanayan yara. Nedeni ise ümmet bilinciyle hareket edip birbirimize destek çıkmamamızdır. Bu nedenle hangi işi yaparsak yapalım eğer bu işi bir Müslüman kardeşimiz yapıyorsa önceliğimiz bu kardeşimiz olmalı" - "Malezya, son 20-25 yılda yabancı sermayenin de gelmesiyle hızla sanayileşmiş ve sanayi sektörünün payı ülke ekonomisinde yüzde 25’leri bulmuştur. Malezya bugün, elektrikli ve elektronik eşyaları ile önemli bir yer tutmaktadır. Kimyasallar, ham ve rafine petrol ve ürünleri, palm yağı, kauçuk ve ürünleri, optik ve bilimsel aletler, mobilya ve ağaç ürünleri, elyaf iplik geleneksel ihraç ürünleri arasında yer almaktadır"

İSTANBUL (AA) - Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, "Dünyada yalnız politikalar üreten devletlerin ayakta durması çok zor. Bakın bugün İslam coğrafyasının her yanı kanayan yara. Nedeni ise ümmet bilinciyle hareket edip birbirimize destek çıkmamamızdır. Bu nedenle hangi işi yaparsak yapalım eğer bu işi bir Müslüman kardeşimiz yapıyorsa önceliğimiz bu kardeşimiz olmalı." ifadelerini kullandı.

Aydın, yaptığı açıklamada, ASKON-Malezya Uluslararası İslam Ticaret Odası ile Türkiye temsilciliği imza töreni gerçekleştirdiğini belirterek, Malezya'nın bulunduğu stratejik öneme sahip coğrafi konumu nedeniyle her daim ön planda olduğunu, iş yapılabilirlik ve Pasifik dünyasının tam ortasında yer aldığı için gelişmiş ülkeler tarafından ülkenin bir yatırım üssü olarak görüldüğünü kaydetti.

Bugün Malezya'nın bu avantajını kullandığını ve dünyanın sayılı gelişen ülkeleri arasında yer aldığını ifade eden Aydın, şunları kaydetti:

"Daha önceleri, ekonomik büyüme ve genişlemesi, madeni ve tarımsal ihraç ürünlerine bağlı olan Malezya, son 20-25 yılda yabancı sermayenin de gelmesiyle hızla sanayileşmiş ve sanayi sektörünün payı ülke ekonomisinde yüzde 25’leri bulmuştur. Malezya bugün, elektrikli ve elektronik eşyaları ile önemli bir yer tutmaktadır. Kimyasallar, ham ve rafine petrol ve ürünleri, palm yağı, kauçuk ve ürünleri, optik ve bilimsel aletler, mobilya ve ağaç ürünleri, elyaf iplik geleneksel ihraç ürünleri arasında yer almaktadır. Elektronik entegre devreler ve parçalar, petrol, altın, makine ve ulaşım ekipmanları, mineral yakıtlar da Malezya’nın en önemli ithalat kalemleridir. Bu büyük dünyada yalnız politikalar üreten devletlerin ayakta durması çok zor. Bakın bugün İslam coğrafyasının her yanı kanayan yara. Nedeni ise ümmet bilinciyle hareket edip birbirimize destek çıkmamamızdır. Bu nedenle hangi işi yaparsak yapalım eğer bu işi bir Müslüman kardeşimiz yapıyorsa önceliğimiz bu kardeşimiz olmalı. Bu dayanışmayı ve birlikteliği sağlar isek emin olun yeryüzündeki Müslümanların uğradığı zulümler son bulur."

Aydın, Türkiye ve Malezya arasındaki ticarete bakıldığında, demir-çelik grubu ürünlerinin, savunma sanayisine yönelik araçlar, altın, boratlar, halı, elektrik transformatörleri izlediğini aktararak, "İthalatı en çok yapılan ürünleri incelendiğimizde elektronik, palm yağı, işlenmemiş alüminyum, kauçuk ve kauçuk ürünleri, sentetik iplik lifler gelmektedir. Ülkemiz açısından olumlu sayılabilecek durum, ithalatımızın büyük bölümünün ham madde ve ara malı niteliğinde olmasıdır." ifadelerini kullandı.

Malezya'nın yükselen bir değer olmaya devam ettiğini belirten Aydın, "Malezya hükümetinin uyguladığı etkin ekonomi politikaları, yaratılan düşük riskli ve istikrarlı politik ortam, ülkede gerçekleştirilen kaliteli yatırımlar ve küresel finans krizi döneminde faaliyete geçirilen teşvik paketleri ülke ekonomisini dünya ülkeleri arasındaki sıralamada yerini korumasına ve hatta ilerleme kaydetmesine yardımcı olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Eski Başbakan Najib Razak tarafından açıklanan ve ülkeyi 2020 yılı itibarıyla yüksek gelirli ülke seviyesine getirmeyi amaçlayan yeni ekonomik modelin "10. Ekonomik Dönüşüm Programı 2010-2020", Malezya ekonomisinin gelişmesinde büyük etkisinin olduğunu ifade eden Aydın, şöyle devam etti:

"Ben buradan Türk iş dünyasına bir çağrıda bulunarak Malezya özelinde özellikle durmalarını isterim. Malezya Türk iş insanlarının Güney Asya, Japonya, Avustralya ve Yeni Zelanda’ya açılması için jeopolitik üst olarak tüm vasıfları üzerinde bulundurmaktadır. Bugün ekonomik gelişmişlik üzerine güzel verilere sahip başta Malezya olmak üzere Türk iş insanları için tedarikçilik noktasında Malezya ve Endonezya Çin’e alternatif oluşturabilir. Hakeza Malezyalı iş insanları da Avrupa ülkelerine, Afrika, Ön Asya ve Arap yarımadasına açılımda Türkiye’yi jeopolitik üs olarak kullanabilirler."

- ASKON ticari temsilci oldu

ASKON Genel Merkezi’nde düzenlenen ticaret heyeti programına 60 kişilik bir grupla gelen Malezya heyetinde Devlet İnsan Kaynakları Departmanı Başkanı Yabrs Tuan Hajı Mohd Farıd, Malezya Uluslararası İslami Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Rushdan Rusmi, eyalet belediye başkanları ve iş insanları yer aldı.

Ticari heyet toplantısında ASKON ve Malezya Uluslararası İslam Ticaret Odası (MIICC) arasında karşılıklı atılan imzalar ile ASKON İslam Ticaret Odası’nın Türkiye Temsilcisi olurken, Malezya’da ASKON İhracat Üssü kurulması noktasında da mutabık kalındı.

Toplantının ardından ASKON Genel Başkanı Aydın, Farıd’e günün anısına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nde konuşma yaparken resmedildiği yağlı tablo çalışmasını hediye etti.

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