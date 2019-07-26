ASKON, Malezya Ticaret Odası’nın Türkiye temsilcisi oldu

İSTANBUL (AA) - Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, "Dünyada yalnız politikalar üreten devletlerin ayakta durması çok zor. Bakın bugün İslam coğrafyasının her yanı kanayan yara. Nedeni ise ümmet bilinciyle hareket edip birbirimize destek çıkmamamızdır. Bu nedenle hangi işi yaparsak yapalım eğer bu işi bir Müslüman kardeşimiz yapıyorsa önceliğimiz bu kardeşimiz olmalı." ifadelerini kullandı.

Aydın, yaptığı açıklamada, ASKON-Malezya Uluslararası İslam Ticaret Odası ile Türkiye temsilciliği imza töreni gerçekleştirdiğini belirterek, Malezya'nın bulunduğu stratejik öneme sahip coğrafi konumu nedeniyle her daim ön planda olduğunu, iş yapılabilirlik ve Pasifik dünyasının tam ortasında yer aldığı için gelişmiş ülkeler tarafından ülkenin bir yatırım üssü olarak görüldüğünü kaydetti.

Bugün Malezya'nın bu avantajını kullandığını ve dünyanın sayılı gelişen ülkeleri arasında yer aldığını ifade eden Aydın, şunları kaydetti:

"Daha önceleri, ekonomik büyüme ve genişlemesi, madeni ve tarımsal ihraç ürünlerine bağlı olan Malezya, son 20-25 yılda yabancı sermayenin de gelmesiyle hızla sanayileşmiş ve sanayi sektörünün payı ülke ekonomisinde yüzde 25’leri bulmuştur. Malezya bugün, elektrikli ve elektronik eşyaları ile önemli bir yer tutmaktadır. Kimyasallar, ham ve rafine petrol ve ürünleri, palm yağı, kauçuk ve ürünleri, optik ve bilimsel aletler, mobilya ve ağaç ürünleri, elyaf iplik geleneksel ihraç ürünleri arasında yer almaktadır. Elektronik entegre devreler ve parçalar, petrol, altın, makine ve ulaşım ekipmanları, mineral yakıtlar da Malezya’nın en önemli ithalat kalemleridir. Bu büyük dünyada yalnız politikalar üreten devletlerin ayakta durması çok zor. Bakın bugün İslam coğrafyasının her yanı kanayan yara. Nedeni ise ümmet bilinciyle hareket edip birbirimize destek çıkmamamızdır. Bu nedenle hangi işi yaparsak yapalım eğer bu işi bir Müslüman kardeşimiz yapıyorsa önceliğimiz bu kardeşimiz olmalı. Bu dayanışmayı ve birlikteliği sağlar isek emin olun yeryüzündeki Müslümanların uğradığı zulümler son bulur."