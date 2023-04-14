Aşktan yana en şanssız burçlar! Hayatları boyunca bekar kalabilirler

Bekarlık sultanlıktır lafı bazılarının hayat felsefesi olarak görülüyor. Yalnızlığı seven kişiler hayatlarına yeni birini almayı bir yük olarak düşünüyor. Ancak uzun süreli yalnızlıkta problemlere neden olabiliyor. Aşktan yana şanssız olduğunu belirtenler olumsuz düşünerek kendilerini daha da yalnızlaştırabiliyor. Aşktan yana şanssızım diyerek hayatları boyunca bekar kalacağını düşünen kişilerin aşağıdaki burçlara sahip olduğu biliniyor.

1- İKİZLER BURCU

İkizler, bekar olma olasılığı en yüksek olan burçtur. Bu burç özgürlüklerini severler ve mutlaka bir kişiye bağlanmak istemezler. Ancak bu, doğru zaman geldiğinde harika bir ortak olmayacakları anlamına gelmez! İkizler çok yaratıcıdır ve sınırsız enerjiye sahiptir . İlişkiler söz konusu olduğunda, işlerin asla sıkıcı olmamasını sağlarlar!

En büyük fobilerinin bağlılık olduğu göz önüne alındığında, İkizler hiçbir şeye acele etmeye hevesli değildir. Seçeneklerini açık tutmayı severler, bu nedenle onlardan uzun vadeli bir taahhüt arıyorsanız sabırlı olmalısınız. Ancak, taahhütte bulunmaya karar verdiklerinde, her şeylerini verecekler! Bir İkizler burcunda alevi canlı tutmanın en iyi yolu, onu sürekli olarak heyecan verici aktiviteler ve deneyimlerle şaşırtmaktır. Sakinleşme zamanının geldiğine karar verdiklerinde, oyunbazlıkları eğlenceli ve tatmin edici bir ilişki sağlayacaktır. Yol boyunca bazı beklenmedik sürprizlere hazırlıklı olun - bir İkizler burcunda her şey olabilir.

Yay, bekar olma olasılığı en yüksek ikinci burçtur. Bu özgür ruhlu ve maceracı ruhlar evcilleştirilemez! Yeni şeyler keşfetmenin heyecanını seviyorlar, bu yüzden çok çabuk yerleşmelerini beklemeyin. Bir Yay'ın dikkatini çekmenin en iyi yolu, onları tetikte tutmaktır. Her zaman yeni ve heyecan verici deneyimler ararlar, bu nedenle bol miktarda fikriniz olduğundan emin olun.

İlişkiler söz konusu olduğunda, risk almaktan korkmazlar - bu yüzden onların ilgisini canlı tutmak istiyorsanız, onlara yeni ve farklı bir şey göstermekten korkmayın. Yay burcuyla uzun sohbetlere hazırlıklı olun - her türden konu hakkında derin sohbetleri severler. Bağlılık söz konusu olduğunda, Yaylar acele etmezler. Başka birine bağlanmadan önce kendilerini keşfetmek ve tanımak için zamana ihtiyaçları vardır. Hızlarına ayak uydurabilir ve onları aceleye getirmezseniz, size açılacaklar ve sadık bir ortak olacaklar! Bir Yay doğru kişiyi bulduğunda, son derece sadık ve kararlı olacaktır.

Kova, bekar olma olasılığı en yüksek olan üçüncü burçtur. Bu alışılmadık insanlar genellikle başkaları tarafından yanlış anlaşıldıklarını hissederler ve bu da onları gerçekten anlayan insanlarla derin bağlantılar bulmayı zorlaştırır. Eşsiz tuhaflıklarını anlayan ve onları tam olarak oldukları gibi seven birine ihtiyaçları vardır. Kovalar oyun oynamaya inanmazlar, bu yüzden onlara karşı dürüst ve açık olmaktan korkmayın. Çok bağımsız oldukları için bekar olmaktan mutlulardır.

Kovalar mesafeli ve bağımsız olarak da çıkabilirler. Durum buysa, nasıl hissettiklerini anlamak için biraz zamana ve zamana ihtiyaçları olabilir. Doğru kişiyi bulduklarında son derece sadıktırlar, ancak oraya ulaşmaları zaman alabilir. Bir Kova burcundan bir taahhüt arıyorsanız, bunun yavaş ve istikrarlı olmasını bekleyin. Doğru kararı verdiklerinden emin olmak için zamana ihtiyaçları var, bu yüzden onları hiçbir konuda aceleye getirmemeye çalışın. Sabrınızı takdir edecekler ve hazır olduklarında istikrarlı ve özverili bir arkadaşınız olacak.

