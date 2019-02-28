İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, 28 Şubat'a ilişkin "Asla rövanşist duygular içerisinde olmadık ve olmayacağız. Olursak biz de aynı haksızlığa sebep vermiş oluruz. Biz, bize yapılan haksızlığın telafi edilmesi noktasında büyük bir çaba içerisine girdik ve elhamdülillah bugün Türkiye bu noktada." dedi.

Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi tarafından Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen "28 Şubat'ın Yargılanmayan Aktörleri" etkinliğin açılışında konuşan Usta, 28 Şubat'ın, maruz kaldıkları haksızlıkları yaşayarak öğrendikleri bir süreç olduğunu söyledi.

28 Şubat'ın siyaset kurumunu zayıflatıp, vesayet odaklarını güçlendiren bir süreç olduğunu belirten Usta, şöyle devam etti:

"Bence 28 Şubat'ın, belki şu anda Türkiye'de bir başarı olduğunu anlatmamız gerektiği bir dönemdeyiz. 28 Şubat'ta bir yenilgiyle, mağlubiyetle çıkmadık. Tam tersine bu darbeyi yapmaya çalışanlara karşı daha güçlenerek, bilinçlenerek mücadele etmeyi, direnmeyi ve cesareti öğrenerek çıktık. Pek çok eylem yaptık. Oturma eylemlerinden tutun yürüyüşlere kadar. Ancak birilerinin yaptığı gibi ne yaktık, ne yıktık, ne kırdık, ne de döktük. Biz milyonlar olarak sokağa çıktık ama tek bir kaldırım taşını bile sökmedik. O sıralardan ve sınıflardan atılırken bir tanesine bile çizik atmadık. Hiçbir kamu, özel mala ve cana zarar vermedik. Biz hak mücadelesini, hak yoldan yapılmasının ne kadar önemli olduğunu bilerek mücadelemizi sürdürdük."