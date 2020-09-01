Aslan burcu Eylül 2020 aylık burç yorumu (23 Temmuz - 22 Ağustos) Astrolog Merve Rençber'den; aşk, sağlık ve kariyer yorumları

Bu ay içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı aylık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden mynet okuyucularına özel 2020 Eylül ayı aslan burcu yorumumuzu hazırladık.. 23 Temmuz - 22 Ağustos tarihleri arasında doğan aslan burçlarını bu ay neler bekleyecek? Aslan burcunu 2020 Eylül ayında aşk yorumunda gelişmeler olacak. Aylık burç yorumlarında aslan burcu sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Eylül aylık burçlarda aslan burcunda para yorumunda hareketlilik görülüyor. İşte aslan burcu Eylül 2020 aylık burç yorumu...

Aslan burcu Eylül 2020 aylık burç yorumu (23 Temmuz - 22 Ağustos)

Bu ay 5 Eylülde Merkür Terazi burcuna geçiyor. Her türlü iletişimi arttıracak olan bu transitin burcunuza etkileriyle her konu ve durum üzerine daha çok düşünebilir, fakat kararsızlıkları daha net bir şekilde bitirebilirsiniz. Yaşamınızın farklı alanlarında önünüze ikili yollar gelebilir. İki seçenek, iki farklı durum veya ilişkilerde iki farklı kişi gündemde olabilir.

6 Eylülde Venüs'ün burcunuza geçişi, ruh ve beden sağlığınızı güçlendirecek, yaşama karşı daha motive ve pozitif olmanızı sağlayacak. Öncesindeki döneme göre artık şansı kendinize daha çok çekebileceksiniz. Güzelliğinizle, auranızla dikkatleri çekerken, yeni ilişki fırsatları doğabilir, tanışmalar yaşayabilirsiniz.