Aslan burcu yıllık yorum 2021... Aslanların 2021'de aşk, sağlık, para ve iş durumu! Aslan burcunu 2021'de neler bekliyor?

Son dakika Aslan burcu 2021 yorumu... Bu yıl içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı yıllık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Yeni yıla girerken yıllık burç yorumlarını merak eden Mynet okuyucularına özel Aslan burcu 2021 yorumumuzu hazırladık... Her yıl olduğu gibi bu yılda yeni yıla girerken yeni umutlar, istekler, kariyer planlamaları, evlilik, spor, diyet, yatırımlar gibi birçok konuda kararlar alacağız. Yeni yılda bu kararların birçoğunu yerine getirmek için çalışmalar yapacağız. Peki 23 Temmuz - 22 Ağustos tarihleri arasında doğan Aslan burçlarını bu yıl neler bekleyecek? Aslan burcu 2021 yıllık yorumunda nasıl gelişmeler olacak? 2021 yıllık burç yorumlarında Aslan burcunun sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Aslan burcunun yıllık 2021 yorumunda para yorumunda hareketlilik görülüyor. İşte Aslan burcu 2021 yorumu ve burç yorumları... 2021 YILINDA GÖKYÜZÜNDE NELER YAŞANACAK, ASLANLAR NASIL ETKİLENECEK? Bu yıl gökyüzünde gerçekleşecek olaylar şu sırayla gerçekleşecek; Kova burcunda yıl boyunca Satürn'ün ilerlemesi Aslan burçlarını da etkileyecek. 30 Ocak - 22 Şubat tarihlerinde Kova burcunda gerçekleşecek olan Merkür retrosu Aslan burcunda da etkilerini gösterecek. 13 Mayıs'ta Balık burcunda kendini gösterecek olan jüpiter, 28 Temmuz tarihinde Balık burcundan ayrılacak. 29 Mayıs - 22 Haziran tarihlerinde İkizler burcunda Merkür gerileyecek. Aslan burcunu da etkileyecek bu durumun ardından 26 Mayıs tarihinde Ay Tutulması gerçekleşecek. Aslan burcuyla birlikte tüm burçları etkileyecek olan Güneş tutulması ise 2021 yılının 10 Haziran tarihinde gerçekleşecek. Ardından 27 Eylül'de Terazi burcunda gerileyecek olan Merkür, bu hareketini 18 Ekim tarihine kadar sürdürecek. 2021'de Aslan burcunu etkileyecek olaylardan birisi de, Boğa burcunda 19 Kasım tarihinde gerçekleşecek olan Ay Tutulması olacak. 2021 yılının son Güneş Tutulması ise 3 Aralık tarihinde Yay burcunda yaşanacak. Gökyüzünde 2021 yılında gerçekleşecek tüm bu olaylardan Aslan burçları da etkilenecek. İşte 2021 gökyüzü hareketlerinden Aslan burçlarının nasıl etkileneceğine dair hazırladığımız, Aslan burcu 2021 yorumu...

ASLAN BURCU 2021 YORUMU Satürn yıl boyunca Kova burcunda ilerliyor. İlişkiler ve ortaklıklar alanınızda yıl boyu seyahat edecek Satürn, bu alanlarda köklü ve kalıcı değişimleri getirecek. Artık ilişkilerinizde doğru seçimler yapmak, doğru kişilerle olmak önemli hale gelecek. İlişki kurmayı yeniden öğrenecek, insanlara daha farklı yaklaşmaya başlayacaksınız. Doğru ilişkiler içinde olmak, doğru insanlarla bir arada olmaya önem vermek artık göreviniz. Zira yanlış ilişkiler yok olmaya mahkum olacaktır. Satürnün bu alanınızdaki ziyareti, karşınıza daha elle tutular adayların, partnerlerin çıkmasını sağlayabilir. Süregelen ilişkileriniz ise doğru olduğu takdirde evliliğe ve resmiyete gidebilir. İlişkilere daha ciddi bir gözle yaklaşma zamanı. Köklü değişimleri getiren Satürn & Uranüs ve Jüpiter & Uranüs arasındaki açı, Ocak ve Şubat aylarında ilişkilerde bir temizlenme ve yenilenme sürecini getirecek. Bu aylarda bir ortaklık veya bir dostluk ilişkiniz kopuşa gidebilir. Doğru bir ben-sen dengesi, doğru bir alma-verme dengesi bu dönemde daha önemli olacak. Beraberinde ise bu aylarda tanışacağınız kişiler, daha önce karşılaşmadığınız tarzda, sıra dışı ve farklı karakterler olabilir. Maddi yönden güçlü kişiler karşınıza gelebilir.

Yıllık burç yorumları 2021... Astrolog Merve Rençber'den 2021 burç yorumları! 2021'in en şanslı burçları hangileri? MERKÜR RETROSUNUN ASLAN BURCUNA ETKİSİ 30 Ocak - 22 Şubat aralığında Kova burcunda Merkür retrosu olacak. İlişkiler alanınızda yaşanan bu retro, eski aşkları, eski ilişkileri ve eski dostları tekrar gündeminize taşıyacak. Geçmişe gittiğinizi, geçmişi daha sık hatırladığınızı fark edebilirsiniz. Süregelen ilişkilerde ise eski konular konuşulabilir, geçmişi yad edebilirsiniz. Bu süreçte her türlü ilişkide iletişiminize özen göstermeli, pişman olunacak sözler sarf etmekten kaçınmalısınız. JÜPİTER'İN ASLAN BURCUNA ETKİSİ Jüpiter yılın büyük bir kısmında Kova burcunda ilerliyor. İlişkiler alanınızda ilerleyecek olan bir diğer gezegen Jüpiter. 2020 yılının sizin için çok fazla ilişkilerden bahsettiğini süreçle birlikte görebilirsiniz. Bu transit, yılın ilk günlerinden itibaren sosyal çevrenizde değişim, büyüme ve hareketlenme yaratabilir. Farklı karakterlerde, farklı ortamlardan ve farklı kültürlerden pek çok çevre yapabilirsiniz. Bu yıl hayatınıza girecek partner, arkadaş veya tanıdıklar dini ve spiritüel yanı güçlü, yabancı kültürlerden, aile bağları güçlü ve iş hayatında başarılı kişiler olabilir.