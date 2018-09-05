HABER

Aslan, turist dolu aracın içine atladı!

DÜNYA HABERLERİ  | 05.09.2018 11:11 | Son Güncelleme

Birkaç hafta önce bir kadının aslanlar yüzünden yaralandığı safari parkta yine bir aslan turist dolu aracın içine girdi...

Bir kadının aslanlar yüzünden yaralandığı Kırım'daki Taigan Safari Park'ta bir aslan turist dolu aracın içine atladı.

Aslanın aracın içine girmesiyle şaşkına dönen Rus turistler şoku atlattıktan sonra ormanlar kralının samimi tavırlarına içtenlikle karşılık verirken, bol bol da görüntü çekti.

Filya adındaki aslanın dostça tavırları ilk önce turistleri korkutsa da, daha sonra grup hemen sevimli aslanla kaynaştı.

Haftalar önce aynı yerde Olga Solomina adlı bir kadın, Vitya adlı bir aslanın saldırısna uğramış ve kolundan ısırılmıştı.

O olayın izleri daha hafızalardan silinmeden Filya'nın safari aracının içine dalması ziyaretçilerin bir an aklını başına aldı.

Ancak ihtişamlı hayvanın turistlere sarılıp, okşamaları hem o anı yaşayanlar için hem de görenler için huzur verici oldu.

PARTNERTürkiye'de otomobil almak artık çok zor!Türkiye'de otomobil almak artık çok zor!
Trump’tan garip iddia: Lanet katili öldürelimTrump’tan garip iddia: Lanet katili öldürelim
Tansiyon yüksek! Rusya'dan açıklama geldiTansiyon yüksek! Rusya'dan açıklama geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
turist Aslan Crimea taygan safari parkı araç

En Çok Okunan Haberler

Abdulkadir Selvi: İdlib operasyonunun Türkiye'yi vurmasından korkuluyor

Abdulkadir Selvi: İdlib operasyonunun Türkiye'yi vurmasından korkuluyor

Malezya Başbakanı Mahathir'den ilginç açıklama: Malezya olmasa dünya nüfusu patlama yapardı

Malezya Başbakanı Mahathir'den ilginç açıklama: Malezya olmasa dünya nüfusu patlama yapardı

Acun Ilıcalı ve Yıldız Tilbe'den O Ses Türkiye mesajları! İddialara son noktayı koydular

Acun Ilıcalı ve Yıldız Tilbe'den O Ses Türkiye mesajları! İddialara son noktayı koydular

Dilan Çiçek Deniz, Victoria’s Secret sonrası yeni imajıyla şaşırttı!

Dilan Çiçek Deniz, Victoria’s Secret sonrası yeni imajıyla şaşırttı!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan bir ezber bozan uygulama daha!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan bir ezber bozan uygulama daha!

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib ve af açıklaması

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib ve af açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ve başladı... İdlib topçu ateşiyle vuruluyor

Ve başladı... İdlib topçu ateşiyle vuruluyor

Trump’tan garip iddia: Lanet katili öldürelim

Trump’tan garip iddia: Lanet katili öldürelim

Tansiyon yüksek! Rusya'dan açıklama geldi

Tansiyon yüksek! Rusya'dan açıklama geldi

Böyle genelev görülmedi!

Böyle genelev görülmedi!

‘İki Ülke Arasında Çözülemeyecek Sorun Yok’

‘İki Ülke Arasında Çözülemeyecek Sorun Yok’

Alman basını yazdı: Moskova Türkiye'ye daha fazla zaman tanımalı

Alman basını yazdı: Moskova Türkiye'ye daha fazla zaman tanımalı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.