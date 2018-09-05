Bir kadının aslanlar yüzünden yaralandığı Kırım'daki Taigan Safari Park'ta bir aslan turist dolu aracın içine atladı.
Aslanın aracın içine girmesiyle şaşkına dönen Rus turistler şoku atlattıktan sonra ormanlar kralının samimi tavırlarına içtenlikle karşılık verirken, bol bol da görüntü çekti.
Filya adındaki aslanın dostça tavırları ilk önce turistleri korkutsa da, daha sonra grup hemen sevimli aslanla kaynaştı.
Haftalar önce aynı yerde Olga Solomina adlı bir kadın, Vitya adlı bir aslanın saldırısna uğramış ve kolundan ısırılmıştı.
O olayın izleri daha hafızalardan silinmeden Filya'nın safari aracının içine dalması ziyaretçilerin bir an aklını başına aldı.
Ancak ihtişamlı hayvanın turistlere sarılıp, okşamaları hem o anı yaşayanlar için hem de görenler için huzur verici oldu.
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