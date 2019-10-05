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Aslı Enver’den DeFacto için yeni reklam filmi

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.10.2019 10:22 | Son Güncelleme

DeFacto’nun sevilen reklam yüzü Aslı Enver, yeni sezon ’Jean Koleksiyonu’ reklam filminde rol aldı.

Aslı Enver’den DeFacto için yeni reklam filmi

DeFacto’nun sevilen reklam yüzü Aslı Enver, yeni sezon ’Jean Koleksiyonu’ reklam filminde rol aldı. Gülümsemesi ve enerjisiyle dikkatleri üzerine çeken Enver, hayranlarına sıkı durmanın sırrını verdi.

Güzelliği ve samimiyetiyle gönülleri fetheden Aslı Enver, DeFacto’nun denim reklam kampanyası için bir kez daha kamera karşısına geçti. Kombinlerin vazgeçilmez parçası jean’ler için rol alan Enver, kadınlara ‘Sıkı durun’ dedi. Sette enerjisi ile neşe saçan Enver’e reklam filminde dört kadın eşlik etti.
Yeni reklam filmi, dijital dünyada 4 Ekim akşamı itibari yayınlanmaya başladı.

Aslı Enver’den DeFacto için yeni reklam filmi

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