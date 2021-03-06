Aslı Yılmaztürk kimdir ve neden öldü? Kaldığı evde ölü bulundu

ASLI YILMAZTÜRK NEDEN ÖLDÜ? Ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk’ün bir süre önce tatil için İstanbul'dan Muğla'nın Ula ilçesine gittiği öğrenildi. Akçapınar Mahallesi'ndeki tek katlı müstakil bir evde kalan Aslı Yılmaztürk'ten haber alamayan yakınları, durumu acil servis ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından Aslı Yılmaztürk'ün kaldığı eve giden sağlık ve jandarma ekipleri, ünlü modacının öldüğünü belirledi.

Jandarma ekipleri tarafından yapılan ilk incelemenin ardından Aslı Yılmaztürk’ün mutfaktaki ocaktan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiği öğrenildi

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Artxdesign Kurucusu ve Kreatif Direktörü Aslı Yılmaztürk verdiği röportajda mesleğe nasıl başladığını anlatmıştı.

Çocukluğundan beri görsellere ve görsel algıya ilgili olduğunu söyleyen Aslı Yılmaztürk, ailesinde dâhil kimsede göz bozukluğu yokken muhtemelen bu duyumu gereğinden fazla kullandığından dolayı çok küçükken beş derece miyop olarak, hayata uzağı pek göremeyerek başladığını ifade etti.

Bu mesleğe yönelmesinde okuduğu lisenin de hatırı sayılır bir faydası olduğundan bahseden Aslı Yılmaztürk, lisede karanlık odada fotoğraf bastığını, kimyasallarla uğraştığı fotoğraf dersleri aldığını ve seçmeli sanat derslerine girdiğini söyledi. Kişinin yeteneklerini ortaya çıkarması, ilgi alanlarını fark etmesi ve özgür düşünce için daha o yaşlardan her türlü imkânı tanıyan üniversite gibi bir lisede okuduğunu vurgulayan Aslı Yılmaztürk, üniversitede de ekonomi bölümüne girdikten sonra iç sesini dinleyerek hiçbir gelecek planı yapmadan görsel iletişim tasarımına yatay geçiş yaptığını kaydetmişti.



