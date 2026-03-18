Aslında anlamları var... Kıyafet etiketlerindeki işaretleri inceliyoruz!

Yeni aldığın o efsane kazağı ilk yıkamada oyuncak bebek kıyafetine dönüştürmekten bıktın mı? Ya da o şık gömleğin ütüyle temas ettiği an erimesinden? Korkma, yalnız değilsin. Çoğumuz o etiketleri sadece kaşındırdığı için kesip atıyoruz; ancak aslında onlar kıyafetlerimizin hayatta kalma rehberi.

Ecem Bekar

Su dolu kaptaki sayı sıcaklık limiti.

Bu işaret en temel olanı. Kabın içinde bir sayı (30, 40, 60) görüyorsan, bu maksimum yıkama sıcaklığıdır. Eğer kabın altında tek çizgi varsa hassas, çift çizgi varsa çok hassas (narin) programda yıkaman gerektiğini unutmamalısın.

El giren kap "Sadece elde yıka!" uyarısı.

Eğer o kabın içine bir el giriyorsa, çamaşır makinesi senin için yasaklı bölge demek. Bu kıyafet naziktir, özel ilgi ister. Onu lavaboda, ılık suyla ve liflerini zedelemeden usulca yıkaman gerekir.

Çarpılı üçgen "Çamaşır suyu yasak!" demek.

Üçgen ağartıcıları temsil eder. İçinde X işareti olan bir üçgen gördüğünde, o ürüne asla çamaşır suyu veya benzeri sert kimyasallar değdirmemelisin.

Kare içindeki daire kurutma makinesi izni.

Kurutma makineleri hayat kurtarır; ancak her kumaş bu yüksek ısıya dayanıklı değildir. Karenin içinde bir daire varsa kurutma makinesine atabilirsin. İçindeki nokta sayısı ise ısıyı temsil eder; tek nokta düşük, iki nokta ise yüksek ısıyı simgeler.

Ütüdeki noktalar ısı ayarının anahtarı.

Ütü sembolü tanıdık gelebilir; fakat içindeki noktalar hayat kurtarır. Tek nokta düşük ısıyı (naylon), iki nokta orta ısıyı (yün ve ipek), üç nokta ise yüksek ısıyı (pamuk ve keten) temsil eder.

Boş bir daire "Kuru temizleme şart!" mesajı.

Eğer etikette sadece boş bir daire görüyorsan, o kıyafeti evdeki makineye atmayı aklından bile geçirme. Bu sembol "Kuru Temizleme Şart" demektir. İçindeki harfler ise profesyonellerin hangi kimyasalı kullanacağını belirler.

Kare içindeki çizgiler kurutma şeklini belirler.

Kurutma sadece makineyle olmaz. Karenin içinde tek yatay çizgi varsa düz bir yere sererek, sol üstte çapraz çizgiler varsa güneş görmeyen bir gölgede kurutman gerektiğini bilmelisin.

Sade üçgen "Ağartıcı kullanabilirsin." mesajı.

Etikette sadece boş bir üçgen görüyorsan, yıkama aşamasında ağartıcı kullanmanda bir sakınca yoktur. Ancak her ihtimale karşı kumaşın dayanıklılığını küçük bir köşede test etmeyi unutma!

