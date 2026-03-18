Aslında anlamları var... Kıyafet etiketlerindeki işaretleri inceliyoruz!

Bu işaret en temel olanı. Kabın içinde bir sayı (30, 40, 60) görüyorsan, bu maksimum yıkama sıcaklığıdır. Eğer kabın altında tek çizgi varsa hassas, çift çizgi varsa çok hassas (narin) programda yıkaman gerektiğini unutmamalısın.
Eğer o kabın içine bir el giriyorsa, çamaşır makinesi senin için yasaklı bölge demek. Bu kıyafet naziktir, özel ilgi ister. Onu lavaboda, ılık suyla ve liflerini zedelemeden usulca yıkaman gerekir.
Üçgen ağartıcıları temsil eder. İçinde X işareti olan bir üçgen gördüğünde, o ürüne asla çamaşır suyu veya benzeri sert kimyasallar değdirmemelisin.
Kurutma makineleri hayat kurtarır; ancak her kumaş bu yüksek ısıya dayanıklı değildir. Karenin içinde bir daire varsa kurutma makinesine atabilirsin. İçindeki nokta sayısı ise ısıyı temsil eder; tek nokta düşük, iki nokta ise yüksek ısıyı simgeler.
Ütü sembolü tanıdık gelebilir; fakat içindeki noktalar hayat kurtarır. Tek nokta düşük ısıyı (naylon), iki nokta orta ısıyı (yün ve ipek), üç nokta ise yüksek ısıyı (pamuk ve keten) temsil eder.
Eğer etikette sadece boş bir daire görüyorsan, o kıyafeti evdeki makineye atmayı aklından bile geçirme. Bu sembol "Kuru Temizleme Şart" demektir. İçindeki harfler ise profesyonellerin hangi kimyasalı kullanacağını belirler.
Kurutma sadece makineyle olmaz. Karenin içinde tek yatay çizgi varsa düz bir yere sererek, sol üstte çapraz çizgiler varsa güneş görmeyen bir gölgede kurutman gerektiğini bilmelisin.
Etikette sadece boş bir üçgen görüyorsan, yıkama aşamasında ağartıcı kullanmanda bir sakınca yoktur. Ancak her ihtimale karşı kumaşın dayanıklılığını küçük bir köşede test etmeyi unutma!