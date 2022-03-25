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Aslışah Alkoçlar'ın sonbahar ve kış stillerini sevenlere kombin önerileri

25.03.2022 12:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzelliğiyle çok beğenilen Aslışah Alkoçlar benzersiz stiliyle de dikkat çekiyor. Harika fiziğiyle giydiği her şeyi kendine yakıştıran Alkoçlar, âdeta bir moda ikonu gibi sevenlerini etkiliyor. Siz de sade ama çarpıcı parçaları tercih eden ünlü ismin tarzını beğeniyorsanız özellikle sonbahar ve kış aylarında kullanabileceğiniz birbirinden başarılı kombin önerileriyle karşınızdayız!

Aslışah Alkoçlar'ın sonbahar ve kış stillerini sevenlere kombin önerileri

Aslışah Alkoçlar’ın tarzını incelediğimizde genel olarak gri, siyah, beyaz, krem ve kahve tonlarını beraber kullandığını görüyoruz. Aksesuar ve ayakkabı tercihlerine baktığımızda ise daha iddialı ve dikkat çekici parçalar tercih ettiğini söyleyebiliriz. Fötr şapkaları, uzun çizmeleri, kalın tabanlı botları ve püsküllü eteğiyle çok konuşulan ismin stilini beğenenler ve bu tarzda giyinmek isteyenler için birbirinden güzel parçaların muadillerini seçtik. Hazırsanız başlıyoruz!

1. Şık kahverengi bir çizmeyle sonbahar ve kışa damganızı vurun

Aslışah Alkoçlar'ın sonbahar ve kış stillerini sevenlere kombin önerileri

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Sonbahar ve kış aylarındaki kombinlerine genel bir bakış attığımızda Aslışah’ın uzun kahverengi çizmeleri oldukça dikkat çekiyor. Soğuk, yağmurlu günlerin yıldız parçası ve tamamlayıcısı olan çizmeleri seviyorsanız Geox D NEW ASHEEL D'nin uzun çizme modeli tam size göre! Zarif ve sade tasarımıyla gönlünüzü çalacak çizmenin orta boydaki kalın topukları da oldukça şık. Nefes alan yapısı sayesinde soğuk günlerde ayakları terletmeyen çizme, koku oluşumunu da engelliyor. Dar pantolon, tayt ve mini eteklerinizle kolayca kombinleyebileceğiniz çizme, soğuk havalarda ayaklarınızı sıcacık tutacak.

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2. Aslışah Alkoçlar’ın püsküllü eteğine kim "Hayır!" diyebilir ki?

Aslışah Alkoçlar'ın sonbahar ve kış stillerini sevenlere kombin önerileri

Aslışah Alkoçlar’ın çok konuşulan püsküllü eteğini beğenenlere müjde! Şimdi inceleyeceğimiz ürün nerdeyse aynısı! Aslışah’ın kahverengi çizmeleriyle kombinlediği etekle tüm gözleri üzerinize çekmeye ne dersiniz? Önü bağcıklı, çapraz kesim, tarçın taba rengindeki SeninOlsun Taba Beli Bağlamalı Püsküllü Etek’in püskülleriyle daha özgür ruhlu bir imaj çizebilirsiniz. Siz de ünlü isim gibi siyah tül boyunlu bir kazakla, deri mont ve kahverengi çizmelerle kombinleyebilirsiniz. Sonbahar aylarında farkınızı ortaya koyabileceğiniz eteği yazın sahil kenarında, plajda ve günlük hayatınızda da kullanarak tarzınızı her ortamda yansıtabilirsiniz!

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3. Siyah bir fötr şapkayla dikkatleri üzerinize çekmeniz mümkün

Aslışah Alkoçlar'ın sonbahar ve kış stillerini sevenlere kombin önerileri

Stil sahibi Aslışah’ın dar jean ve blazer'la birleştirdiği fötr şapka, çok sevilen parçalar arasında. Aksesuar tercihinizi şapkadan yana kullanmak istiyor ve fötr şapkaları çok beğeniyorsanız bu ürünü incelemeden geçmemelisiniz. Külah Fötr Şapka, orta boyutlarda, sade ve minimalist tasarımıyla özellikle sonbahar aylarında yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz bir aksesuar. Blazer, kumaş pantolon ve bol mom jeanlerle kombinleyebileceğiniz fötr şapkayla sonbahara adeta damganızı vuracaksınız! Girdiğiniz her ortamda gözleri üzerinizde hissettirecek şapkayı siyah ve sade bir elbiseyle de kullanarak daha klasik bir stil oluşturabilirsiniz.

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4. Ekru tonlarda jean pantolonlar da Aslışah Alkoçlar’ın vazgeçemediklerinden

Aslışah Alkoçlar'ın sonbahar ve kış stillerini sevenlere kombin önerileri

Genellikle krem, kahve, siyah, gri ve ekru renklerini tercih eden, bu renkleri birleştirerek kullanan ünlü ismin diğer vazgeçemediği ürün ise ekru ya da krem tonlardaki jeanleri. Ekolojik pamuk tercihiyle dikkat çeken Pull & Bear Basic Mom Fit Jean, rahat kesimiyle konfor sağlıyor. Ünlü isim gibi kahve tonlarındaki bot veya çizmelerle, montlarla birleştirerek kullanabileceğiniz gibi kombininizde canlı ve pastel tonları da tercih edebilirsiniz. Bilekte biten boyuyla çok şık duran pantolonu spor ayakkabı ve topuklularla da tamamlayabilirsiniz. Sıcak sonbahar renkleriyle kolayca uyumu yakalayacak pantolon, oduncu gömlekleriyle de çok yakışacak!

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5. İçi kürklü montlarla soğuk kış günlerinde ısının

Aslışah Alkoçlar'ın sonbahar ve kış stillerini sevenlere kombin önerileri

Geçtiğimiz yıllara damgasını vuran içi kürklü montlar hâlâ sevilip tercih ediliyor. Sonbahar ve kış aylarında da şıklığından ödün vermek istemeyenlerin çok seveceği, içi kürklü, yumuşacık ve sıcacık bir mont inceliyoruz. İçi soft suni kürklü, kısa model FYNARY Kahverengi Suni Kürklü Biker Mont’un kesimi de bir harika! Geniş yakaları, oversize formu, ön kısmındaki fermuar ve kemerleriyle çok şık montu tayt, pantolon ya da eteklerle birleştirerek harika kombinler oluşturabilirsiniz. Hem sonbahar hem kış günlerinde rahatça kullanabileceğiniz montla sımsıcak günlere "Merhaba." deyin!

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6. Açık renklerde balıkçı yaka bir kazak, günlük şıklığınıza kolayca uyum sağlayacak

Aslışah Alkoçlar'ın sonbahar ve kış stillerini sevenlere kombin önerileri

Kullandığı gri, ekru, kahve renkli pantolonlar üzerine tercih ettiği balıkçı yaka oversize kazaklarla tarzını konuşturan Aslışah Alkoçlar’ın kombinlerini beğenenler ve sahip olmak isteyenlerin, dolaplarından eksik etmemesi gereken bir ürünle karşınızdayız. Son yılların modasına uyan crop model Happiness İstanbul Krem Boğazlı Kışlık Crop Triko Kazak, muadillerine göre uygun fiyatıyla da sizi çok mutlu edecek! Siyah dar jean, deri tayt ve kahverengi tonlardaki pantolonlarla birleştirerek siz de ünlü ismin stilini elde edebilirsiniz. Bol kesimiyle rahat bir kullanım sağlarken balıkçı yakasıyla da çok şık duracak kazağı etek ve çizmelerle de kombinleyebilirsiniz.

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7. Aslışah Alkoçlar’ın olay yaratan botlarına benzer modeli çok seveceksiniz

Aslışah Alkoçlar'ın sonbahar ve kış stillerini sevenlere kombin önerileri

Hemen her modeli ve rengi bulunan kışlık botlar, günlük tarzımızda her an yanımızda! Ünlü ismin çok konuşulan, kalın tabanlı, minik çantalı ve iddialı botlarını beğendiyseniz güzel bir haberimiz var. Taloit Şık Platform Bot, dikkatleri üzerinde toplayan sıra dışı tasarımıyla sonbahar ve kış aylarında hakkından çokça söz ettirecek cinsten. Kalın tabanlı, kısa postal benzeri tasarımının yanı sıra yan kısımlarında bulunan minik, fermuarlı çantayla da çok dikkat çekici. Mavi, beyaz, siyah ve pembe renk seçenekleri bulunan botu ünlü isim gibi uzun gömlek ve dar jeanlerle kullanabilirsiniz.

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8. Deri bir ceket sonbahar aylarında kurtarıcı rolünü üstleniyor

Aslışah Alkoçlar'ın sonbahar ve kış stillerini sevenlere kombin önerileri

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Özellikle sonbahar mevsimin vazgeçilmezleri arasında yer alan deri ceketler hem şık hem spor kombinlerimize ayak uyduruyor. Günlük hayatında kot, pantolon ve eteklerin üzerine giymeyi tercih eden Aslışah Alkoçlar gibi siz de deri ceketlerinizi bu şekilde kombinlemeyi tercih ederek ünlü ismin stiline yaklaşabilirsiniz. %100 poliüretan materyalden oluşan DeFacto Regular Fit Suni Deri Su İtici Biker Ceket, sonbahar mevsiminde yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz bir model olmaya aday! Açık mavi, bej ve kahverengi seçenekleri de bulunan ceketi, etek ve çizmelerinizle birleştirerek stilinizi tamamlamaya ne dersiniz?

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9. Aslışah Alkoçlar, bol kesim jeanleri de çok seviyor

Aslışah Alkoçlar'ın sonbahar ve kış stillerini sevenlere kombin önerileri

Rahat kesim pantolonlar günlük kombinlerin kurtarıcı parçası diyebiliriz. İddiasız parçaları da tercih eden Aslışah’ın gözdelerinden biri de bol kesimli jeanler. Trendyolmilla Antrasit Yüksek Bel Bootcut Jeans, bot ve çizmelere uygun paça kesimiyle sonbahar, kış ayları için harika bir tercih olabilir. Aslışah Alkoçlar’ın stilini incelediğinizde genellikle bol kotları hırkalarla birleştirdiğiniz görebilirsiniz. Antrasit renkteki şık kotu siz de hırka ve oversize balıkçı yaka kazaklarla birleştirebilirsiniz. Açık mavi ve siyah renkleri de bulunan kotun 3 farklı renk seçeneğinden tarzınıza uygun ürünü tercih edebilirsiniz.

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10. Blazer severler çok mutlu olacak!

Aslışah Alkoçlar'ın sonbahar ve kış stillerini sevenlere kombin önerileri

Şık, günlük, resmî her stile uyabilen, sokakta, okulda, ofiste en sevilen ceketlerden biri olan blazer'ları seviyorsanız bu ürünü çok beğeneceksiniz! Trendyolmilla Siyah Düğmeli Blazer Ceket, ortasında bulunan tek düğme detayıyla çok şık! Aslışah Erkoçlar blazer ceketlerini dar jean, bot ve fötr şapkasıyla kombinlemeyi tercih ediyor. Siz de bu şekilde kullanabilirsiniz. Bunun dışında açık renk mom jeanlerle ve deri taytlarla da çok yakışacak blazer'ı resmi davetlerde de tercih edebilirsiniz. Şık bir kumaş pantolonla birleştiğinde ise ofis ortamına çok yakışacak ceket, kaliteli kumaşıyla uzun yıllar size eşlik edecek.

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