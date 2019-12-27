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  4. ASO Başkanı Özdebir: “Atatürk’ü Ankara’ya gelişinin 100. yılında sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz”

ASO Başkanı Özdebir: “Atatürk’ü Ankara’ya gelişinin 100. yılında sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz”

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 10:03 | Son Güncelleme

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 100.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 100. yılı nedeniyle bir mesaj yayınladı.
ASO Başkanı Özdebir mesajında, “Atatürk’ün Samsun’a çıktığı andan itibaren oldukça sessiz yürütülen Kurtuluş Savaşı hazırlıkları, Ulu Önder’in 27 Aralık 1919 tarihinde Dikmen’de seğmenlerin ‘millet yolunda kanımızı akıtmaya geldik’ andıyla karşılanmasıyla birlikte resmen başlamış ve Ankara Kurtuluş Savaşı’nın karargahı olmuştur. Ankara daha sonra ‘vatanı kuran ve kurtaran’ meclise ev sahipliği yapmış, ardından başkentimiz olmuş ve Cumhuriyetimiz burada ilan edilmiştir. Ankara’ya gelişinin 100. yılında Ulu Önder Atatürk ve vatanseverlerin aldığı sorumluluk ve aynı ruhla Cumhuriyet’i ve onun değerlerini korumak ve daha da yukarı götürmek sorumluluğu ve bilinciyle çalışmak ve üretmek zorundayız. Ama bunun için kuruluş felsefesini ve yapmamız gerekenleri hiç unutmamalıyız. Ulu Önder Atatürk’ün ‘Sanayileşme, en büyük milli davalarımız arasında yer almaktadır. En başta vatan savunması olmak üzere ürünlerimizi değerlendirmek ve en kısa yoldan en ileri ve müreffeh Türkiye idealine ulaşabilmek için bu bir mecburiyettir’ sözlerini hep hatırlamalıyız. Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne çok önemli kazanımlar elde ettik, büyük mesafeler katettik. 1923 yılında 13 milyon nüfusu ile kişi başına düşen gelir seviyesi 43 dolar olan ekonomimiz, bugün 81 milyon nüfusla 9 bin dolar seviyesine, 577 milyon dolar olan milli gelirimiz de bin 126 kat artarak 650 milyar dolar seviyesine gelmiştir. 1927 yılında 65 bin 245 işletme ve GSYH içerisindeki sanayinin payı yüzde 11 iken, bugün Türkiye ekonomisi 1,7 milyon işletme ve sanayideki payı yüzde 20 seviyelerine gelmiş, dünyanın en büyük 20., Avrupa’nın ise 7. büyük ekonomisi olmuştur. Biz sanayiciler ülkenin bağımsızlığının ekonomik bağımsızlıkla sağlanacağını biliyoruz ve o düsturda bıkmadan, yorulmadan üretmeye ve katma değer yaratmaya devam edeceğiz. Biliyoruz ki ekonomide tam bağımsızlık, yerli ve milli üretimle gerçekleşir. Eğer ki bizler bu dış etkenlerden kendimizi korumak ve kollamak istiyorsak yüksek teknolojili ve katma değerli ürün üretmek, tarımda kendi kendine yeten ülke haline yeniden gelmek ve bunları yapabilmek için de nitelikli işgücünü oluşturmaktan başka bir çaremiz yoktur. Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 100. yılını kutluyor, başta Ulu Önder ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi, gazilerimizi ve kahramanlarımızı saygı, minnet ve şükranla anıyoruz” dedi.

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