ASO ile Somali arasında işbirliği protokolü imzalandı

Somali Federal Cumhuriyeti Hirshabelle Eyaleti Ticaret ve Sanayi Bakanı Yahye Ismail Mohamed kalabalık bir iş insanı heyetiyle Ankara Sanayi Odası’nı ziyaret ederek sanayicilerle bir araya geldi. Ziyarette, ASO ile Somali Hirshabelle Eyaleti Ticaret ve Sanayi Bakanlığı arasında bir de işbirliği protokolü imzalandı.

ASO Başkanı Nurettin Özdebir ile Bakan Yahye Ismail Mohamed arasında imzalanan protokol ile karşılıklı ticari ilişkilerin teşvik edilerek geliştirilmesi, her iki ülke iş insanlarının bir araya gelmesini sağlayarak işbirliğini artırmaya yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.

İmzalan işbirliği protokolünden duyduğu memnuniyeti dile getiren ASO Başkanı Nurettin Özdebir, Somali’nin stratejik olarak önemli bir bölge olduğuna dikkat çekti. Somali’ye Afrika’nın boynuzunda olan bir ülke olarak bakmamak gerektiğini belirten Özdebir, “Somali, Mekke ve Medine’nin bekçisidir. Burada yer tutarsanız Sahraaltı Afrika ile ticaretinizi geliştirebilme imkanı doğacaktır. Stratejik olarak önemli bir bölge ve Somali’deki kardeşlerimize ihtiyacımız var. Onların da Türkiye’nin teknolojisine, bilgisine ve ürünlerine ihtiyacı olduğuna inanıyorum. Bu işbirliği anlaşması iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin güçlendirilmesine katkı sağlayacaktır’’ dedi.

Somali Federal Cumhuriyeti Hirshabelle Eyaleti Ticaret ve Sanayi Bakanı Yahye Ismail Mohamed ise ASO ve Türkiye’ye desteklerinden ötürü teşekkürlerini iletti. Bakan Mohamed, “Ülke olarak artık daha iş odaklı bir yaklaşımla sosyal girişimcilik ve özel sektörün büyümesi üzerine odaklanıyoruz. Bu bağlamda Somali’nin Hirshabelle eyaletinin önemli olduğunu belirtmek istiyorum. Türk şirketlerinin Hirshabelle bölgesinde siyasal ve ekonomik rol almasını istiyorum. Bölgemiz bir fırsatlar bölgesi. Sizleri tüm sektörlerde yatırım yapmaya davet ediyorum” diye konuştu.



