HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Aspark Owl: Dünyanın en pahalı elektrikli otomobili satışa çıkıyor!

Aspark Owl: Dünyanın en pahalı elektrikli otomobili satışa çıkıyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.09.2020 14:45 | Son Güncelleme

Aspark Owl, sonunda satışa sunuluyor. Dünyanın en pahalı elektrikli otomobili olan Japon merkezli Aspark Owl, fiyatıyla ise gerçekten şaşırtmayı başarıyor. İşte dünyanın en pahalı elektrikli otomobili Aspark Owl'un fiyatı ve bilinmesi gereken özellikleri...

Aspark Owl: Dünyanın en pahalı elektrikli otomobili satışa çıkıyor!

Elektrikli otomobiller son yıllarda sıklıkla karşımıza çıkmaya başladı. Tesla başta olmak üzere birçok üretici, elektrikli otomobil pazarında boy gösteriyor. Büyük markaların elektrikli otomobillerini bir bir tanıtmasıyla birlikte farklı sınıfta elektrikli otomobiller de karşımıza çıkıyor. İşte Aspark Owl da bu otomobillerden biri. Bir hiper otomobil olarak tasarlanan ve dünyanın en pahalı elektrikli otomobili unvanına sahip olan Aspark Owl, 2019 yılındaki tanıtımından sonra artık ilk sahibine kavuşuyor.

ASPARK OWL SATIŞA HAZIR

Aspark Owl, yakında satışlara başlıyor. Üç yıldır yollara çıkması beklenen otomobil, ilk sahibine kavuşmaya hazır. Peki ismi açıklanmayan ilk sahip, nasıl bir otomobile sahip olacak? Gelin Aspark Owl'un özelliklerine yakından bakalım.

Aspark Owl özellikleri

Aspark Owl'un tüm gövdesi karbon fiber destekli plastikten oluşuyor. Böylece otomobil dayanıklı olmasına rağmen oldukça da hafif oluyor. Metal, sadece aracın tavan kısmında bulunuyor. Tamamen asfalta uygun olan otomobilin yerden yükseliği ise sadece 99 santimetre. Bu da onu tümseklerden geçmekte zorlanabilecek kadar alçak bir otomobil yapıyor.

ASPARK OWL TESLA ROADSTER'I GEÇİYOR

Japonya'nın ilk tamamen elektrikli otomobili olarak da öne çıkan Aspark Owl, 4 elektrikli motordan güç alıyor. Güçlü motorlar, 2 bin 12 beygir güç ve 2 bin Nm tork üretebiliyor. Aspark Owl, 0'dan 100 km'e hızlanmasını sadece 1.7 saniyede tamamlıyor. Bu da otomobili, henüz teslimatları tamamlanmayan Tesla Roadster'dan 0.2 saniye daha hızlı yapıyor. Fakat otomobilin bu güçle gidebileceği maksimum menzil 450 kilometre. Aspark Owl'un hız ibresi ise 400 kilometre ile sınırlandırılmış.

Aspark Owl teknik özellikleri

İŞTE DÜNYANIN EN PAHALI ELEKTRİKLİ OTOMOBİLİ ASPARK OWL'UN FİYATI

Aspark Owl fiyatı ile gerçekten dudak uçuklatıyor. Zira, dünyanın en pahalı elektrikli otomobilinin fiyatı 3.4 milyon dolar (2.9 milyon euro) olarak listeleniyor. Bu da güncel kur ile yaklaşık olarak 25 milyon 500 bin TL ediyor. Otomobil sadece 50 adet üretilecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kahve telvesiyle vücudunu yıkayan güzel model çıplak fotoğrafını paylaştı Kahve telvesiyle vücudunu yıkayan güzel model çıplak fotoğrafını paylaştı
Çin hükümetinden beklenmedik TikTok çıkışı!Çin hükümetinden beklenmedik TikTok çıkışı!
Koronavirüs tedavisi gören Muhittin Böcek kimdir?Koronavirüs tedavisi gören Muhittin Böcek kimdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
AK Partili Ünal'dan flaş anket açıklaması
AK Partili Ünal'dan flaş anket açıklaması
Eşine boşanma davası açtı, anlattıkları 'yok artık' dedirtti
Eşine boşanma davası açtı, anlattıkları 'yok artık' dedirtti
Kıyafet eleştirilerine yanıt! 'Başörtüsü döneminden...'
Kıyafet eleştirilerine yanıt! 'Başörtüsü döneminden...'
Bu transfer bir soygundur
Bu transfer bir soygundur
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Tacizci 'hoca' hakkında karar verildi
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Tacizci 'hoca' hakkında karar verildi
DSÖ'den korkutan açıklama! Önümüzdeki iki ayı işaret ettiler
DSÖ'den korkutan açıklama! Önümüzdeki iki ayı işaret ettiler
İlginizi Çekebilir
3 Maddede motorun yağ yakıp yakmadığını anlamak!
3 Maddede motorun yağ yakıp yakmadığını anlamak!
Huawei akıllı telefonlara yeni güncelleme!
Huawei akıllı telefonlara yeni güncelleme!
Bu özellik ilk defa kullanıldı! Yeni Ford Focus herkesi şaşırttı
Bu özellik ilk defa kullanıldı! Yeni Ford Focus herkesi şaşırttı
İşte en güçlü telefonlar!
İşte en güçlü telefonlar!
eFootball PES 2021'in özellikleri ve fiyatı belli oldu! Üzücü gelişme...
eFootball PES 2021'in özellikleri ve fiyatı belli oldu! Üzücü gelişme...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Samsung Galaxy S20 FE'nin tanıtılacağı Unpacked etkinliği duyuruldu!
Samsung 'hayranlar için' yeni bir telefon tanıtacak!
Zyxel VMG3625-T50B İncelemesi
Zyxel VMG3625-T50B İncelemesi
Çin TikTok uygulamasını ABD’ye yar etmeyecek
Çin hükümetinden beklenmedik TikTok çıkışı!
Samsung Galaxy Note 20 fiyatlarında indirime gitti
Samsung Apple lansmanı öncesi indirim yaptı
Apple Watch'a rakip: Oppo Watch akıllı saat incelemesi!
Oppo Watch akıllı saat incelemesi!
Realme C17 özellikleri netleşti
Realme'nin yeni telefonu performans testinde görüldü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.