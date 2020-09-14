Aspark Owl: Dünyanın en pahalı elektrikli otomobili satışa çıkıyor!

Elektrikli otomobiller son yıllarda sıklıkla karşımıza çıkmaya başladı. Tesla başta olmak üzere birçok üretici, elektrikli otomobil pazarında boy gösteriyor. Büyük markaların elektrikli otomobillerini bir bir tanıtmasıyla birlikte farklı sınıfta elektrikli otomobiller de karşımıza çıkıyor. İşte Aspark Owl da bu otomobillerden biri. Bir hiper otomobil olarak tasarlanan ve dünyanın en pahalı elektrikli otomobili unvanına sahip olan Aspark Owl, 2019 yılındaki tanıtımından sonra artık ilk sahibine kavuşuyor.

ASPARK OWL SATIŞA HAZIR

Aspark Owl, yakında satışlara başlıyor. Üç yıldır yollara çıkması beklenen otomobil, ilk sahibine kavuşmaya hazır. Peki ismi açıklanmayan ilk sahip, nasıl bir otomobile sahip olacak? Gelin Aspark Owl'un özelliklerine yakından bakalım.

Aspark Owl'un tüm gövdesi karbon fiber destekli plastikten oluşuyor. Böylece otomobil dayanıklı olmasına rağmen oldukça da hafif oluyor. Metal, sadece aracın tavan kısmında bulunuyor. Tamamen asfalta uygun olan otomobilin yerden yükseliği ise sadece 99 santimetre. Bu da onu tümseklerden geçmekte zorlanabilecek kadar alçak bir otomobil yapıyor.