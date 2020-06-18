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Aspiratörler ilk günkü kadar temiz olacak! Sadece birkaç adımda temizlik...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Mutfaklarımız, evlerimizin en çok kullanılan ve zaman geçirilen alanlarından... Ayrıca, temizliğine çok dikkat edilmesi gereken yerler arasında bulunuyor. İşte bu alanlarımızı yemek kokularından arındırarak ferahlatan aspiratörlerin de temizliğe ve bakıma ihtiyaçları oluyor. Peki, aspiratör temizliği nasıl yapılır? Pratik bir yolu var mı?

Aspiratörler ilk günkü kadar temiz olacak! Sadece birkaç adımda temizlik...

Gün içerisinde çok defa kullanılan ocaklar, yemek kalıntıları sebebiyle kir ve yağa maruz kalıyor. Bu durumdan aspiratörler de nasibini alıyor. Özellikle de kızartma ve tavada pişirilen yemeklerden en fazla etkilenen aspiratörler, sık sık temizlik istiyor. Eğer kısa süreli aralıklarla aspiratör temizliği işlemini yaparsanız aspiratörünüz uzun ömürlü oluyor ve hijyenik bir görünüme kavuşuyor. Bu yüzden, çok sık yemek pişirenler ayda en az bir defa aspiratör filtresi temizliği yapmalı. Şimdi sizlere kolayca uygulayabileceğiniz temizlik aşamalarını sunuyoruz. Listemiz özellikle evde bulunan malzemelerden oluşuyor. Bu önerilerimizi deneyenlerin aspiratörleri, yeni alınmış gibi tertemiz oluyor. O halde hemen başlayalım.

İŞTE PRATİK ASPİRATÖR TEMİZLEME YÖNTEMİ

İlk adımda filtreleri söküyoruz. Kirlenmiş aspiratör filtrelerini aspiratörden çıkarıyoruz.

İkinci adımda bir tencerede su kaynatıyoruz. Sökmüş olduğumuz filtreleri içinde kaynatacağınız bir tencereye ve kaynamış duruma gelmiş sıcak suya ihtiyacınız olacak.
Üçüncü adımda yarım çay bardağı beyaz sirke ilave ediyoruz. Bu aşamada ise su kaynamaya başlamadan hemen öncesinde yarım çay bardağı miktarındaki beyaz sirkeyi tencerenin içine boşaltıyoruz.

Unutmadan, beyaz sirkenin nasıl bir şey olduğunu soranlar için baştan anlatmış olalım, beyaz sirke genellikle temizlikte kullanılan, sirke ruhu olarak da bilinen renksiz bir sıvıdır.
Dördündü adımda bir tatlı kaşığı karbonat ekliyoruz. Su ile sirke karışımı kaynamaya başlayınca artık içerisine bir tatlı kaşığı karbonat eklememiz gerekiyor.

Karbonatı eklerken dikkat etmemiz gereken husus, yavaş yavaş kaynayan suya boşaltmamız. Çünkü sirkeli suya karbonat eklediğimiz zaman köpürmeye başlıyor.

Kaynayan karışımın içerisine, filtrelerinizi yerleştirip bir müddet bu şekilde kaynatıyorsunuz. Aspiratör filtreniz tek parça ise büyük tepsilerde de bu işlemi uygulayabilirsiniz.

Altıncı adımda kaynayan suda bekletilen filtreleri yıkıyoruz. Sıcak suyun içinde yumuşayan filtreleri herhangi bir aparatla tutarak akan suyun altında iyice yıkıyoruz.

Nihayet son aşamaya geldik ve artık filtrelerinizi diş fırçası veya normal fırça yardımıyla fırçalayarak kirlerden tamamen arındırıyorsunuz.

Şayet tencerenizin içerisine sığmayan bir kısmı kaldıysa o kısmını da hazırlamış olduğunuz sıcak su karışımının içinde bekletiyorsunuz ve aynı işlemleri uyguluyorsunuz.

Bu aşamada dikkat edilmesi gereken husus; filtreleri tek tek kurulamalı ve kalıntı kalmadığından emin olunmalıdır.
Tüm bu işlemlerin sonunda artık aspiratör filtreleriniz tertemiz oldu. Sağlıklı bir şekilde mis gibi yemekler yapmaya devam edebilirsiniz.

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