Aspiratörler ilk günkü kadar temiz olacak! Sadece birkaç adımda temizlik...

Gün içerisinde çok defa kullanılan ocaklar, yemek kalıntıları sebebiyle kir ve yağa maruz kalıyor. Bu durumdan aspiratörler de nasibini alıyor. Özellikle de kızartma ve tavada pişirilen yemeklerden en fazla etkilenen aspiratörler, sık sık temizlik istiyor. Eğer kısa süreli aralıklarla aspiratör temizliği işlemini yaparsanız aspiratörünüz uzun ömürlü oluyor ve hijyenik bir görünüme kavuşuyor. Bu yüzden, çok sık yemek pişirenler ayda en az bir defa aspiratör filtresi temizliği yapmalı. Şimdi sizlere kolayca uygulayabileceğiniz temizlik aşamalarını sunuyoruz. Listemiz özellikle evde bulunan malzemelerden oluşuyor. Bu önerilerimizi deneyenlerin aspiratörleri, yeni alınmış gibi tertemiz oluyor. O halde hemen başlayalım.

İŞTE PRATİK ASPİRATÖR TEMİZLEME YÖNTEMİ

İlk adımda filtreleri söküyoruz. Kirlenmiş aspiratör filtrelerini aspiratörden çıkarıyoruz.

İkinci adımda bir tencerede su kaynatıyoruz. Sökmüş olduğumuz filtreleri içinde kaynatacağınız bir tencereye ve kaynamış duruma gelmiş sıcak suya ihtiyacınız olacak.

Üçüncü adımda yarım çay bardağı beyaz sirke ilave ediyoruz. Bu aşamada ise su kaynamaya başlamadan hemen öncesinde yarım çay bardağı miktarındaki beyaz sirkeyi tencerenin içine boşaltıyoruz.