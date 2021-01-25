Aspirin maskesinin marifetleri! Cildi ay gibi beyazlatıyor, porselen gibi pürüzsüzleştiriyor

İçeriğindeki salisilik asit formu sayesinde şişlikleri azaltan, cildi beyazlatan, sivilce lekelerini gideren aspirin, birçok kadının gözde güzellik ürünü haline geldi. Peki düşük maliyetli olması nedeniyle sıklıkla tercih edilen aspirin maskesi nasıl yapılıyor?

ASPİRİN MASKESİ

3 ila 4 aspirin

Yağlı ciltler için: 1/2 çay kaşığı su

Normal ve kuru ciltler için: 1/2 çay kaşığı yağ

Bal

Ortasında daha küçük bir cam kase bulunan büyük bir cam kaseye sıcak su dökün. Bir çay kaşığı bal ve yarım çay kaşığı su veya jojoba yağı alın ve yumuşaması için küçük kapta bir araya getirin.

Bir havanla aspirin tabletlerini ezin. Küçük kaseyi sıcak sudan çıkarın ve karıştırarak ezilmiş aspirin ekleyin. Kıvam hala çok kalınsa, biraz daha sıvı ekleyin.

Maskenin sıcaklığını test edin ve uygunsa parmak uçlarınızı kullanarak gözünüzden uzak tutarak iltihap üzerine uygulayın. Yaklaşık 10 dakika kurumasını bekleyin ve ardından tüm izlerin gittiğinden emin olarak ılık suyla çıkarın ve hafifçe dokunarak kurulayın. Cilt tipinize ve sorunun ciddiyetine bağlı olarak aspirinli yüz maskesini haftada bir veya iki kez kullanın.

Bileşenlerden herhangi birine veya salisilik aside alerjiniz varsa, hamileyseniz, emziriyorsanız veya aspirinden kaçınmanıza neden olan herhangi bir tıbbi durumunuz varsa aspirinden kaçınmalısınız.

KIRIŞIKLIK İÇİN ASPİRİN MASKESİ

İster sivilceye yatkın bir cilde sahip genç olun, ister yaşlanıp kırışıklıkları ve geniş gözenekleri fark etmeye başlayın, aspirinin tam da cildinizin arzuladığı şey olduğunu keşfedebilirsiniz. İşte gözenekleri sıkılaştıran ve kırışıkları gideren aspirin maskesi için yapmanız gerekenler.

8-10 aspirin tabletini küçük bir kapta ezin ve ardından yaklaşık bir çay kaşığı filtrelenmiş suyla karıştırın (bir macun yapmaya yetecek kadar). Kırışıklığa yatkın bölgelere sürün yaklaşık 15 dakika bekletin ve sonra yıkayın. Haftada iki defaya kadar tekrarlayın.

Gözenekleri en aza indirmeye yardımcı olmak için suyu elma sirkesiyle değiştirin.

Kuru veya tahriş olmuş ciltler için suyu zeytinyağı, kuşburnu yağı veya jojoba yağı ile değiştirin.

Ekstra iyileştirici özelliklerle maskeyi kalınlaştırmak için karışıma bir çay kaşığı organik bal ekleyin.

SİVİLCELER İÇİN ASPİRİN MASKESİ

Toz aspirin kullanın veya birkaç tableti tamamen ezin.

Bir macun oluşturmak için aspirin tozunu 1 çorba kaşığı ılık suyla karıştır.

Yüzünüzü normal temizleyicinizle yıkayın.

Aspirin macunu doğrudan akneye sür.

Bir seferde 10 ila 15 dakika bekletin.

Ilık su ile iyice durulayın.

Her zamanki nemlendiricinizi sürün.

Bu işlemi sivilce iyileşene kadar günde bir veya iki kez uygulayın. Çok fazla aspirin kullanmanın cildinizi kurutabileceğini unutmayın. Sivilcenize aspirin uygulamadan önce doktorunuzla veya dermatoloğunuzla konuşmanız önemlidir.

ASPİRİN VE YUMURTA AKI MASKESİ

Maksimum yaşlanma karşıtı ve cilt sıkılaştırma için, su yerine yumurta akı kullanabilirsiniz. Ezilmiş aspirinlere 1 yumurta akı ekleyin. Yumuşayana ve katılaşana kadar karıştırıp yüzünüze sürün. 15 dakika bekletip yıkayın.

ASPİRİN VE LİMON MASKESİ

1 limon

6 aspirin

2 yemek kaşığı saf bal

Karbonat

Aspirin haplarını oklava veya kahve kupasının alt kısmıyla sert bir yüzeyde ezin. Kahve kupası kullanıyorsanız, kupayı çok fazla güç kullanarak kırmamaya dikkat edin. Ezilmiş aspirini bir karıştırma kabına koyun ve yaklaşık 2 yemek kaşığı taze limon suyunu sıkın. Aspirin, limon suyunun içinde çözülür. Pürüzsüz olana kadar birlikte karıştırın. Balı ekleyin ve yüzünüze uygulayın. Kuruyana kadar yaklaşık 20 dakika bekletin. Bir bez üzerinde ılık su ve karbonat ile durulayın. Yağsız nemlendirici sürün.

Aspirin ve limon maskesi nasıl bir fayda sağlıyor? Aspirinin gücü, cilt için inanılmaz derecede faydalı olan salisilik asit içermesidir. Limon suyu sitrik asittir ve sivilceyle savaşmak ve hatta cilt tonunu düzeltmek için antibakteriyel özelliklerle doludur ve cildinize güzel bir ışıltı bırakır. Yağlı cildiniz varsa da yardımcı olacaktır. Bal, cildinizi rahatlatır ve gözeneklerinizi tıkamadan sivilceye neden olan enfeksiyonlarla savaşır!

ASPİRİN CİLT BEYAZLATIR MI?

Aspirin, beyazlatan kremlerin ve cilt temizleyicilerin üretiminde kullanılan yağda çözünen bir bileşen içerir. Yedi aspirin hapını 3 yemek kaşığı yoğurt ve 1 yemek kaşığı bal ile karıştırın. Temiz yüzünüze uygulayın ve maskeyi 15 dakika bekletin. Bu yüz bakımı cildinizi parlak ve pürüzsüz hale getirecek aynı zamanda beyazlamasını sağlayacaktır.

ASPİRİN MASKESİ KULLANANLARIN DENEYİMLERİ!

TikTok, güzellik hackleri söz konusu olduğunda oldukça başarılı örnekler gösteren bir platform. TikTok fenomenlerinin son trendi ise aspirin maskesi kullanımı. Peki aspirin maskesi kullanan Tiktok fenomeni Mallory Le aspirin maskesini nasıl uyguluyor? Görelim.

Le, iki adet kaplanmamış aspirin tableti alıp bir miktar su ile çözerek maskeyi yaptığını gösteriyor. Daha sonra yüzüne yayıyor ve üç dakika bekletip durulamanızı öneriyor. Bunu 'birkaç günde bir' tavsiye ediyor. TikTok'ta 1,3 milyon görüntüleme ve 84,7 bin beğeni aldı ancak dermatologlar aspirinin cilt üzerinde kullanımına sıcak bakmıyor.