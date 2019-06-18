Aspirinin bir ağrı kesiciden daha fazlası olduğunu biliyor muydunuz?

Satın alabileceğiniz pek çok şampuan, saç maskesi ve diğer ürünler var ancak çok fazla para harcamadan çözüme ulaşmak istiyorsanız bu ev ilacının kullanabilirsiniz. Hepimiz bugüne kadar aspirini baş ağrısı, kulak enfeksiyonu ya da grip tedavimiz için kullandık. Ancak bu beyaz tabletler saç derisini rahatlatırken başka problemlerinize de yardımcı olur.

KEPEK

Kepekle savaşmak için iki ezilmiş aspirini normal şampuanınızla karıştırın. Karışımı uygulayın, birkaç dakika bekletin ve ardından ılık suyla iyice durulayın. Normalde yaptığınız gibi kurutun, kepek probleminizin sona erdiğini göreceksiniz.

YEŞİL RENGE DÖNEN SAÇLAR İÇİN

Özellikle sarışınların sık karşılaştıkları bir sorun olan klor yüzünden saçların yeşile dönmesini artık engelleyebilirsiniz. Sekiz aspirini birbardak su içinde çözdürün. Saçınıza ygulayın 10 dakika beklettikten sonra suyla yıkayın. Daha sonra saçlarınızı şampuanlayarak normal olarak yıkayın. Yeşil renkten kurtulduğunuzu göreceksiniz.





