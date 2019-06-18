KADIN

Aspirinin bir ağrı kesiciden daha fazlası olduğunu biliyor muydunuz?

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 18.06.2019 15:17 | Son Güncelleme

Özellikle sarışınlıktan koyu renge geçiyorsanız saçlarınız birkaç yıkamada yeşile benzer hoş olmayan bir renge dönebilir. Bunun için pahalı şampuan ve saç kremleri kullansak da tatmin edici sonuçlara ulaşamayabiliyoruz. Ancak çare aslında ecza dolabınızda saklı. Aspirin mucizesini deneyin kepekten de kurtulduğunuzu göreceksiniz.

Aspirinin bir ağrı kesiciden daha fazlası olduğunu biliyor muydunuz?

Satın alabileceğiniz pek çok şampuan, saç maskesi ve diğer ürünler var ancak çok fazla para harcamadan çözüme ulaşmak istiyorsanız bu ev ilacının kullanabilirsiniz. Hepimiz bugüne kadar aspirini baş ağrısı, kulak enfeksiyonu ya da grip tedavimiz için kullandık. Ancak bu beyaz tabletler saç derisini rahatlatırken başka problemlerinize de yardımcı olur.

KEPEK

Kepekle savaşmak için iki ezilmiş aspirini normal şampuanınızla karıştırın. Karışımı uygulayın, birkaç dakika bekletin ve ardından ılık suyla iyice durulayın. Normalde yaptığınız gibi kurutun, kepek probleminizin sona erdiğini göreceksiniz.

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YEŞİL RENGE DÖNEN SAÇLAR İÇİN

Özellikle sarışınların sık karşılaştıkları bir sorun olan klor yüzünden saçların yeşile dönmesini artık engelleyebilirsiniz. Sekiz aspirini birbardak su içinde çözdürün. Saçınıza ygulayın 10 dakika beklettikten sonra suyla yıkayın. Daha sonra saçlarınızı şampuanlayarak normal olarak yıkayın. Yeşil renkten kurtulduğunuzu göreceksiniz.

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Anahtar Kelimeler:
saç bakımı kepekten kurtulmak için aspirin

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