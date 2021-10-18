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İşe yaramadığı yer yok! Aspirinin saç bakımında yarattığı mucizeler saymakla bitmiyor

18.10.2021 07:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özellikle kadınlar için saç bakımı oldukça önemli. Neyse ki sağlıklı ve güzel görünen saçlara sahip olabilmek için pek çok bakım yöntemi var. Doğal ya da kimyasal bakım ürünlerini kullanıp hiç memnun kalmadıysanız, belki de aradığınız şey aklınıza hiç gelmeyecek bir şey olabilir: Aspirin! İşte aspirinin saç bakımında kullanımıyla ilgili detaylar...

İşe yaramadığı yer yok! Aspirinin saç bakımında yarattığı mucizeler saymakla bitmiyor

Saçlarımızın sağlıklı olmasını ve güzel görünmesini isteriz. Bunun için de düzenli olarak saç bakımı yapmamız gerekir. Neyse ki saç bakımı için kullanabileceğimiz yüzlerce bakım ürünü var. Bu ürünlerin bir kısmı doğal, bir kısmı da kimyasal. Peki bilinen bakım ürünlerinden farklı olarak aspirinin de saç bakımı için çok etkili olduğunu biliyor muydunuz? İşte aspirinin saç bakımına faydaları ve kullanımı...

SAÇLARI PARLAKLAŞTIRIR

Gün içerisinde yıpranan saçlar soluk bir görünüme sahip olur. Aspirin ile hazırladığınız bakım maskesi sayesinde çok daha sağlıklı görünen saçlara sahip olursunuz. Aspirindeki salisilik asit sayesinde, saçtaki kırıklar azalır ve saç çok daha parlak bir görünüme sahip olur.

SAÇ RENGİNİ KORUR

Saçlarımız gün içerisinde özellikle güneş ışınları gibi zararlı şeylere maruz kaldığında rengini yavaş yavaş kaybetmeye başlar. Aspirin saçın doğal rengini korumasına yardımcı olur.

KEPEKLERİN ÖNÜNE GEÇER

Eğer kepek sorunu yaşıyorsanız ve bir türlü bunun önüne geçemediyseniz bir de aspirini denemenizi tavsiye ederiz. Şampuana aspirin ekleyerek kepeklerin önüne geçebilirsiniz. Aspirindeki salisilik asit, kafa derisindeki ölü hücreleri çözer ve kepeği azaltır.

SAÇ DÖKÜLMESİNİ AZALTIR

Saç dökülmesi en yaygın saç sorunlarından bir tanesi. Pek çok sebebe bağlı olarak ortaya çıkabilen bu sorunun önüne geçmek oldukça zor. Neyse ki yapılan araştırmalara göre aspirin saç dökülmesini önlemede de fazlasıyla etkili bir ürün!

ASPİRİN İLE NASIL SAÇ BAKIM MASKESİ YAPILIR?

  • 1 adet aspirini toz haline getirip şampuanınıza ekleyin.

  • Aspirinle karışan şampuanı saçınıza uygulayın ve 5 dakika beklettikten sonra durulayın.

  • Haftada bir bu karışımı saçınıza uygulayarak saçlarınızın daha sağlıklı olmasını sağlayabilirsiniz.

  • Ancak aspirini kepek önleyici şampuanlarla birlikte kullanmamaya dikkat edin.

ASPİRİN İLE NASIL SAÇ BAKIM LOSYONU YAPILIR?

  • 8 adet aspirini toz haline getirip yarım litre sıcak suyla karıştırın.

  • Bu karışımı bir sprey şişesine doldurun ve her gece saçınıza uygulayın. Kullanmadan önce şişeyi çalkalayın.

  • Aspirinin saça etkileri kişiden kişiye göre farklılık gösterebilir, bunu unutmayın.
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Anahtar Kelimeler:
saç bakımı
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