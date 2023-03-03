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Asrın felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Kahramanmaraş depremi Gaziantep’i böyle salladı...

03.03.2023 08:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremler 11 ili yerle bir ederken 6 Şubat’ta yaşanan felaketin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Kahramanmaraş ve beraberindeki 10 ili etkileyen afetlerin ilkinde deprem anları Gaziantep’teki bir müstakil evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Türkiye 6 Şubat sabahında kabus dolu bir güne uyandı. Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde sabah 04.17 saatinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem bölgede büyük korku yaşattı. Depremin ilk anlarında binlerce bina yerle bir olurken on binlerce vatandaş ise enkazların altında kalarak yaşam mücadelesi vermeye başladı. Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin ilki Gaziantep’te güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde net bir şekilde görüldü.

DEPREMİN ŞİDDETİNİ GÖSTERDİ

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Gaziantep’in Nurdağı ilçesindeki bir müstakil evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde depremin şiddeti bir kez daha somur bir şekilde anlaşıldı. Depremin etkisiyle müstakil ev sallanırken görüntüler sosyal medyada gündem olmayı başardı.

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deprem Gaziantep Nurdağı

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