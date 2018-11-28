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Assassin’s Creed Odyssey – Legacy of the First Blade Duyuruldu

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 28.11.2018 14:40 | Son Güncelleme

Ubisoft, sevilen aksiyon ve rol yapma oyunu Assassin's Creed Odyssey için hikaye kısmına Legacy of the First Blade başlığını duyurdu.

Assassin’s Creed Odyssey – Legacy of the First Blade Duyuruldu

Legacy of the First Blade'in ilk bölümü Hunted olarak piyasaya çıkacak ve 4 Aralık tarihinde PlayStation 4, Xbox One, PC ve Nintendo Switch platformlarında görülecek. Hunted ve hikayenin diğer iki bölümü, Darius ile olan karşılaşmamızı konu alacak.

Hikayemiz gereği Darius'un dost mu yoksa düşman mı olup olmadığını keşfetmeye çalışırken, yeni dostlar da edineceğiz. Tabii dostlarımıza zarar vermek isteyen daha güçlü rakiplerle de karşılaşacağız. Bunlarla birlikte Assassin's Creed evrenindeki yeni gizem perdesi aralanacak. Legacy of the First Blade ile birlikte karakterimizi yeni kostümler ve silahların yanında ilişkilerimizi zorlayacak seçimler de bekliyor.

Hunted ardından ikinci ve üçüncü bölüm olan Shadow Heritage ile Bloodline, 2019 yılının başlarında piyasaya çıkacaklar.

Assassin's Creed Odyssey Season Pass sahipleri, Legacy of the First Blade ve The Fate of Atlantis hikayelerine ücretsiz ulaşabilecekler. Oyuncular yeni bölümlere piyasaya çıktığında hemen girebilirler ve destansı maceraları yaşayabilirler. Dilerseniz Legacy of the First Blade'i ayrı olarak satın alabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
Ubisoft Assassin’s Creed oyun

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