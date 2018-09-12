Artık her sene yeni bir Assassin's Creed oyunu görmeye alıştık. Ubisoft'un kararlı tutumu karşısında çaresiz kalan oyuncular, her ne kadar tepkilerini ortaya koysalar da firma bu kararından bir türlü geri dönmüyor.

Açıkçası ben durumdan pek şikayetçi değilim. Origins ile seriye yeni bir soluk getiren Fransız firma, şimdi de Odyssey ile maceraya kaldığı yerden devam ediyor. Spartalı karakterlere yön vereceğimiz oyun hakkında öyle aman aman bir bilgiye sahip değiliz maalesef oynanış görüntüleri dışında.

Oyun önümüzdeki ay bizlerle olacak. Eh haliyle yapım hakkında yavaş yavaş bilgiler gelmeye devam ediyor. Assassin's Creed Odyssey'i oynama fırsatı bulan IGN oyunda rehberli ve keşif olmak üzere iki farklı oynanış modunun bulunacağını açıkladı.

Assassin’s Creed Odyssey sizlere özgürlüğü hissettirecek!

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