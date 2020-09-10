Assassin’s Creed Valhalla'nın çıkış tarihi belli oldu

Windows PC’nin yanı sıra UPLAY + ve Stadia’daki yerini de alacak. AC Valhalla ve Watch Dogs: Legion, Xbox Series X | S ve konsolun piyasaya sürülmesiyle PlayStation 5’te çıkacak. Watch Dogs demişken; Watch Dogs: Legion, 29 Ekim 2020’de Windows PC’de Xbox One, PlayStation 4, Epic Games Store ve Ubisoft Store’da, UPLAY + ve Stadia’da yayınlanacak.

Xbox Series X | S ile AC Valhalla, oyunculara Norveç ve İngiltere’nin açık dünyasını en ince ayrıntısına kadar deneyimleme fırsatı veren gelişmiş grafiklerle karşımıza çıkacak. Oyun, Xbox Series X’te tam 4K çözünürlükte 60 FPS’de çalışacak.

Assassin’s Creed Valhalla Ön İnceleme – 30 Dk Oynanış Videosu

