Assassins Creed serisi inzivaya çekiliyor!

Ubisoft’un en köklü serisi olan Assassins Creed, bu sene satışa sunulacak olan Odyssey sonrası bir müddet inzivaya çekilebilir. Keza Ubisoft CEO’su Yves Guillemot, serinin geleceği hakkında pek de umut verici açıklamalarda bulunmadı.

Bilindiği üzere AC serisi uzun yıllardan beri PC ve konsollarımıza konuk oluyor. Genel olarak bakıldığında Ubisoft her sene en az bir AC oyununu satışa sunmuş. Hatta bazı seneler, farklı platformlar sayesinde satışa sunulan AC oyunu sayısı 3’ü bile bulmuş.

Doğal olarak ardı ardına bu kadar fazla AC oyununa maruz kalmak, oyun severleri seriden biraz soğutmuş olabilir. Bu durumun az çok farkında olan Ubisoft yetkilileri de 2019 yılını es geçme kararı almışlar.

Konu hakkında kısa bir açıklamada bulunan Ubisoft CEO’su Yves Guillemot 2019’da yeni bir Assassin’s Creed oyunun gelmeyeceğini doğruladı. Guillemot, geçtiğimiz sene çıkan Origins ve bu sene çıkacak olan Odyssey’in aynı anda geliştirilmeye başlandığını belirtti. Dolayısıyla şu anda 2019’da çıkacak yeni bir AC oyunu olmadığını belirten CEO, AC Odyssey için ek paket içerikleriyle yola devam edeceklerini açıkladı.

Sonuç olarak 2019 yılında serinin biraz dinleneceğini söyleyebiliriz. Görünen o ki Odyssey’in ardından gelecek olan yeni AC oyunu için en yakın tarih 2020.

HTC U12 Life’ın tanıtım tarihi belli oldu

