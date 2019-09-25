"Astigmat, lazer ameliyat ile tedavi edilebiliyor"

Gözdeki kırma kusurlarından biri olan astigmat hakkında bilgiler veren Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Aras Saklamaz, bu görme kusurunun doğumda oluşabileceği gibi ileri yaşlarda da ortaya çıkabileceğine değinerek,"Göze gelen bir darbenin oluşturduğu izden veya göz ameliyatlarından sonra da oluşabilir. Astigmat lazer ameliyat ile tedavi edilebilen bir kırma kusurudur" dedi. Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Aras Saklamaz, astigmat hakkında önemli bilgiler aktardı. Saklamaz, "Gözdeki kırma kusurlarından biri olan astigmatizm kornea denen gözün en önde yer alan tabakasındaki düzensizlikten kaynaklanır" dedi. Aras Saklamaz, kusurun göz muayenesi ile kolaylıkla tespit edilebileceğini ifade ederek, "Işığın retina tabakasında odaklanmasındaki yetersizlikten bulanık veya eğri görüş meydana gelir. Astigmatizm doğumda olabileceği gibi ileri yaşlarda da ortaya çıkabilir. Miyopi veya hipermetropi göz kırma kusurları ile birlikte görülür genellikle. Rutin bir göz muayenesi ile kolaylıkla tespit edilebilinir’’dedi.

"Astigmatizm bir kırma kusuru olup göz hastalığı değildir"

Astigmatın göz hastalığı olmadığına dikkat çeken Saklamaz, "Astigmatizm bir kırma kusuru olup göz hastalığı değildir. Değişik oranlarda tüm mesafelerde bulanıklık ve cisimlerde şekil bozukluğu yapar. Gözde yorgunluk, rahatsızlık, baş ağrısı ve bazen şaşılık da diğer belirtileri olabilir. Astigmatı olan kişilerin kornea tabakasında bir düzensizlik değişik oranlarda mevcuttur. Normalde bir kürenin yüzeyi gibi olması gereken tabaka bir nevi yumurtanın yüzeyine benzemiştir. Belli bir meridyendeki eğriliği kendisine dik olan meridyene göre artış göstermiştir" şeklinde konuştu.

Astigmatın farklı çeşitleri olduğunu ifade eden Atagöz Göz Hastalıkları Dal Merkezi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Aras Saklamaz, son olarak şöyle devam etti:

"Bazen astigmatizm gözün içindeki lenste ki şekil bozuklarından da kaynaklanabilir. Buna lentiküler astigmatizm; yani lense bağlı astigmatizm denilir. Özellikle çocukların okul çağı öncesinde göz muayeneleri böyle bir durumun saptanabilmesi için de önem arz eder. Astigmatizm üçe ayrılır; miyop astigmat (bir veya iki ana meridyen miyop), hipermetrop astigmat (bir veya iki ana meridyen hipermetrop) ve mikst astigmat (ana meridyenlerden biri miyop diğer hipermetrop). Yine astigmatizm; regüler (düzenli) ve irregüler (düzensiz) diye de ikiye ayrılır. Düzenli de ana meridyenler birbirine dik iken düzensiz astigmatta dik değildir. Çoğu astigmat regüler ve korneal astigmattır; yani kornea ön yüzeyi oval şekildedir. İrregüler astigmat ise genellikle göze gelen bir darbenin oluşturduğu izden, geçirilmiş göz ameliyatlarından sonra veya korneanın incelmesi ile karakterize ’keratokonus’ denilen bir göz rahatsızlığına bağlı oluşur. Astigmatın tedavisi; gözlük kullanımı, kontak lens kullanımı veya lazer cerrahisi ile olur."

