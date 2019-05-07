"Astımda en kritik nokta tedaviye uyum"

Bu ülkeye sadece zengin turistler girebiliyor

Bu ülkeye sadece zengin turistler girebiliyor

Yorgancıoğlu, bu noktada çevresel etkenlerle ne dozda, yaşamın hangi döneminde karşılaşıldığının önemli olduğuna işaret ederek, "Bunlar çok önemli. Biz bunlara yönelik de farkındalığı oluşturmak istiyoruz. Çünkü anne astımlıysa bebeğin de astım olma olasılığı yüksek. Anne-baba her ikisi astımlıysa bebekteki bu durum daha da yükseliyor. O nedenle anne-baba astımlıysa bu çocukları daha yakından takip etmemiz gerekiyor. Bu çocuklar bebekliğinden bulgu verebiliyor." diye konuştu.

Astımlı kişilerin bazı genlerinde küçük anomaliler olabildiğini, bu anomalilerle doğan kişilerde astım ve alerjiye yatkınlığın görüldüğünü aktaran Yorgancıoğlu, hastalığın, bu kişilerin çevresel etkenlerle karşılaştıkları zaman ortaya çıktığını söyledi.

Prof. Dr. Yorgancıoğlu, Dünya Astım Günü dolayısıyla düzenlenen basın toplantısında, astımın akciğerlere havanın gittiği bronşlardaki rahatsızlık olduğunu belirterek, bu hava yollarında iltihabi bir durumun gözlendiğini dile getirdi.

İSTANBUL (AA) - Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Arzu Yorgancıoğlu, astımda en kritik noktanın tedaviye uyum olduğunu belirterek, hastaların ilaçlarını düzenli kullanmasının, tedavinin başarıya ulaşmasında son derece önem taşıdığını bildirdi.

- Dünyada 300 milyon kişi astımla mücadele ediyor

Prof. Dr. Yorgancıoğlu, dünyada yaklaşık 300 milyon astım hastası bulunduğunu belirterek, Türkiye'de ise 7-8 erişkinden ve 12-15 çocuktan birinde hastalığın görüldüğünü söyledi.

Astımda tedaviye uyumun ve kontrolün, hastaların yaşam kalitesine olan etkisinden bahseden Prof. Dr. Arzu Yorgancıoğlu, şu bilgileri verdi:

"Astım tamamen ortadan kalkan bir hastalık değil, sürekli devam eden, kronik bir hastalık. Bu yüzden süreci yönetmek çok önemli. Koruyucu tedavilerle hasta atağa girmeden birkaç semptomla süreci atlatabiliyor, hastalığı normalleşebiliyor. Bu sayede hastalar istediği mesleği yapabilir, sanatçı olabilir, olimpiyatlara katılabilir. Astım hastalarında yapılan en büyük hatalardan biri hareketsiz kalmaları. Biz astım hastalarının aktiviteden vazgeçmemesini istiyoruz. Hastalar doğru ve düzenli tedavi aldığı sürece istediği sporu yapabilir."

Prof. Dr. Yorgancıoğlu, astımda genetik yatkınlığın ve çevre etkisinin önemli olduğuna işaret ederek, "Astımda en kritik nokta tedaviye uyum. Hastaların ilaçlarını düzenli kullanması tedavinin başarıya ulaşmasında son derece önemli. Artık farklı hastalara farklı tedaviler uygulanabiliyor. Bu tedaviler düzenli uygulandığı sürece de hastalık normalleşiyor." şeklinde konuştu.