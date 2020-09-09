Aston Martin DBX Türkiye fiyatı açıklandı! Aston Martin DBX Türkiye fiyatı nedir / Aston Martin DBX test sürüşü var mı / Aston Martin DBX 2020 özellikleri neler gibi soruların yanıtlarını içeriğimizde bulabilirsiniz. ASTON MARTİN DBX TÜRKİYE FİYATI AÇIKLANDI! Aston Martin DBX Türkiye fiyatı hakkındaki bilgiye geçmeden önce markanın ilk SUV modelini yakından tanıyalım mı? Aston Martin DBX hakkında detaylar şöyle: ASTON MARTİN SUV MODELİ DBX HAKKINDA Dünyanın en prestijli otomobillerini üreten ve sper spor kategorisinin en büyüklerinden biri olan Aston Martin de SUV pazarının cazibesine kayıtsız kalamadı. Peki, Aston Martin’in SUV versiyonu olan Aston Martin DBX nasıl bir otomobil? ASTON MARTİN DBX’İN ETKİLEYİCİ TASARIMI Aston Martin DBX ile marka tarihinin ilk SUv modelini tasarladı. Geçtiğimiz yıl bu otomobilin tasarım süreci otomobil haberlerinde epeyce yer bulmuştu. Bundan dolayı Aston Martin DBX modeli merakla bekleniyordu. Yerden yüksek karoseri, tasarım detayları ve Aston Martin ruhu ile muhteşem bir sonuç çıkaran otomobil, gerçekten çok çekici. Aston Martin DBX’i görmek için vaktiniz olursa Türkiye’de temsilciliğine uğrayabilirsiniz. Zira, bu özel bir otomobil ve markanın tarihinde ilk olması kadar otomobil tarihinde de önemli bir yere sahip.

EN GÜVENLİ SUV! En güvenli SUV yorumu çok iddialı olur ama Aston Martin DBX modeli yapılan testlerde öngörüleri aşan bir başarı sergilemiş. Bu başarı ile otomobil eleştirmenlerini de peyce şaşırtmış. YÜKSEK TORK Aston Martin DBX’te 700 NM Maksimum Torkun 2.000 RPM’den itibaren devreye girmesi önemli bir detay. Üstelik 5.000 RPM’e kadar da aktif olabiliyor. İSTER SPOR ARABA İSTER SUV Dört çeker bir SUV olmasına karşın ihtiyaç halinde tüm çekiş gücünü arka tekerleklere ileterek, yüzde 100 arkadan itişli bir spor otomobil deneyimi yaşatabiliyor. Arka taraftaki elektrik diferansiyel (E-Diff) sayesinde virajlarda mükemmel performans sunabiliyor. TAMAMEN ÖZGÜN! Başka hiçbir marka ile ortak bir platform kullanmıyor. Bu da onu, tam anlamıyla özgün kılıyor. DENGE ŞAHANE! Süspansiyon sistemi tasarımında çok başarılı sonuçlar alınmış. Aston Martin mühendisliği DBX’i 1 derece başına 27.000 NM burulma sertliği ile de sınıfının en yükseğine taşımış. Aston Martin’in yeni SUV modelinde 54:46 ağırlık dağılımı ve 9 ileri standart tam otomatik şanzıman var. Bu da aracın dinamizmini körüklerken 3 odacıklı havalı amortisörler de konfordan ödün vermemesini ve farklı sürüş modlarına adapte olmasını sağlıyor.