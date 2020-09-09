Aston Martin DBX Türkiye fiyatı açıklandı!

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Aston Martin DBX Türkiye fiyatı hakkındaki bilgiye geçmeden önce markanın ilk SUV modelini yakından tanıyalım mı? Aston Martin DBX hakkında detaylar şöyle:
Dünyanın en prestijli otomobillerini üreten ve sper spor kategorisinin en büyüklerinden biri olan Aston Martin de SUV pazarının cazibesine kayıtsız kalamadı. Peki, Aston Martin’in SUV versiyonu olan Aston Martin DBX nasıl bir otomobil?
Aston Martin DBX ile marka tarihinin ilk SUv modelini tasarladı. Geçtiğimiz yıl bu otomobilin tasarım süreci otomobil haberlerinde epeyce yer bulmuştu. Bundan dolayı Aston Martin DBX modeli merakla bekleniyordu. Yerden yüksek karoseri, tasarım detayları ve Aston Martin ruhu ile muhteşem bir sonuç çıkaran otomobil, gerçekten çok çekici. Aston Martin DBX’i görmek için vaktiniz olursa Türkiye’de temsilciliğine uğrayabilirsiniz. Zira, bu özel bir otomobil ve markanın tarihinde ilk olması kadar otomobil tarihinde de önemli bir yere sahip.
En güvenli SUV yorumu çok iddialı olur ama Aston Martin DBX modeli yapılan testlerde öngörüleri aşan bir başarı sergilemiş. Bu başarı ile otomobil eleştirmenlerini de peyce şaşırtmış.
Aston Martin DBX’te 700 NM Maksimum Torkun 2.000 RPM’den itibaren devreye girmesi önemli bir detay. Üstelik 5.000 RPM’e kadar da aktif olabiliyor.
Dört çeker bir SUV olmasına karşın ihtiyaç halinde tüm çekiş gücünü arka tekerleklere ileterek, yüzde 100 arkadan itişli bir spor otomobil deneyimi yaşatabiliyor.
Arka taraftaki elektrik diferansiyel (E-Diff) sayesinde virajlarda mükemmel performans sunabiliyor.
Başka hiçbir marka ile ortak bir platform kullanmıyor. Bu da onu, tam anlamıyla özgün kılıyor.
Süspansiyon sistemi tasarımında çok başarılı sonuçlar alınmış. Aston Martin mühendisliği DBX’i 1 derece başına 27.000 NM burulma sertliği ile de sınıfının en yükseğine taşımış.
Aston Martin’in yeni SUV modelinde 54:46 ağırlık dağılımı ve 9 ileri standart tam otomatik şanzıman var. Bu da aracın dinamizmini körüklerken 3 odacıklı havalı amortisörler de konfordan ödün vermemesini ve farklı sürüş modlarına adapte olmasını sağlıyor.
638 litre bagaj hacmine sahip. Bu da spor bir otomobil için sınıfının çok ötesinde bir hacim demek.
Kör nokta uyarı sistemi, şerit takip, otomatik uzun far sistemi gibi birçok elektronik güvenlik opsiyonunun standart olarak sunulması da önemli.
2020 Aston Martin DBX renk seçenekleri Arizona Bronze, Magnetic Silver, Minotaur Green, Onyx Black, Satin Silver Bronze, Stratus White, Xenon Grey şeklinde…
D&D Motorlu Araçlar Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Kaya’nın verdiği bilgilere göre Aston Martin DBX’in gösterim aracı şu an Aston Martin Turkey Yeniköy Showroomun’da bulunuyor. Aston Martin DBX test sürüşü için test aracı da Kasım 2020’de Türkiye'ye gelecek.
Aston Martin DBX Türkiye fiyatı çok merak ediliyor. Aston Martin DBX fiyat etiketinde 575 Euro başlangıç fiyatı var.
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