KADIN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Mynet Soran Anne Platformu

1 Bebeğinizin cinsiyeti nedir?
2 Bebeğinizin yaşını belirtir misiniz?
3 Sizlere hangi konuda yardımcı olmamızı istersiniz?
4 Öğrenmek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. KADIN
    3. Burçlar - Astroloji
    4. Astrologlar açıkladı! Mart ayında yüzü gülmeyecek 3 burç

    Astrologlar açıkladı! Mart ayında yüzü gülmeyecek 3 burç

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    23.02.2024 12:13 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Astroloji, birçok insanın hayatında önemli bir rol oynar. 2024 Mart ayında bazı burçların zorlu bir dönem geçirebileceğini belirten astrolojik tahminler bulunuyor. İşte astrologlara göre mart ayının en şanssız 3 burcu...

    İnsanların kişiliklerini ve yaşamlarını etkilediğine inanılan astroloji bilimi birçok kişinin yakın takibinde yer alıyor. Eğer burcunuz bu üç burç arasında ise mart ayını kötü geçirme ihtimaliniz bulunuyor. Bu yıl mart ayında yüzü gülmeyecek 3 burç haberimizde.

    BOĞA BURCU

    boğa burcu

    Boğa burcu iş, kariyer ve finansal açıdan pişmanlık yaşayabilir. Boğalar'ın mart ayı boyunca evlilik planı yapmamalarında fayda var. Finansal açıdan ise harcamalarını kısıtlamaları gerekebilir.

    AKREP BURCU

    AKREP BURCU

    Akrep burcu yeni ilişkilere karşı açık olmayıp eski ilişkiye takılı kalabilir. Astrologlar eski partnerini takıntı haline getiren kişilerin, yeni aşkları kaçıracağı konusunda hem fikir.

    BALIK BURCU

    balık burcu

    Balık burcunun sağlık konusunda şanssızlığı ayyuka çıkacak. Mart ayı boyunca Balıkların sağlık açısından yüzü gülmeyecek.

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Büyük tehlike: “Vücudumuz kimyasalların saldırısı altında”Büyük tehlike: “Vücudumuz kimyasalların saldırısı altında”
    Elektronik sigara içenler aman dikkat! Uzmanından ’tiryaki dili’ uyarısı Elektronik sigara içenler aman dikkat! Uzmanından ’tiryaki dili’ uyarısı
    Türkiye’de bir örneği yok! Gözler önünde yok oluyor...Türkiye’de bir örneği yok! Gözler önünde yok oluyor...
    Anahtar Kelimeler:
    Akrep burcu Balık burcu Boğa burcu Astrolog Astroloji Şanssız burçlar ilik balıkları 4 mart
    En Çok Okunan Haberler
    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

    Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

    Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

    Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

    İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

    İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

    Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.