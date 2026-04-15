Astrologlar en çok aldatan burçları açıkladı! Bakın listede kimler var

İlişkilerde sadakat, güvenin en önemli yapı taşlarından biri. Ancak bazı burçlar, doğaları gereği daha özgür ruhlu, meraklı ya da çabuk sıkılan yapılarıyla öne çıkabiliyor. Bu da zaman zaman ilişkilerde sorunlara yol açabiliyor.

Astrologlara göre "aldatma eğilimi" tek başına burçla açıklanamaz. Ancak bazı burçların karakter özellikleri, ilişkilerde daha dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor.

İKİZLER

Değişken yapısıyla bilinen İkizler burcu, çabuk sıkılabilen ve yenilik arayan bir karaktere sahip. İletişim gücü yüksek olduğu için flört etmeye daha açık olabilir. Bu durum, uzun ilişkilerde risk yaratabiliyor.

YAY

Özgürlüğüne düşkün olan Yay burcu, kısıtlanmaktan hoşlanmaz. Bağlanma konusunda zorlanan Yay’lar, heyecan arayışı nedeniyle ilişkilerde sadakat sınavı verebilir.

TERAZİ

İlgi görmeyi seven Terazi burcu, zaman zaman bu ilgiyi farklı kişilerden almak isteyebilir. Kararsız yapısı da ilişkilerde netlik sağlamasını zorlaştırabilir.

BALIK

Duygusal yapısıyla bilinen Balık burcu, hayal dünyasında yaşayabilir. Gerçeklikten uzaklaşması ve duygusal boşluk hissetmesi, onu farklı arayışlara yönlendirebilir.