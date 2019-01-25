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Astsubayların özlük haklarıyla ilgili yeni gelişme! Bakan Akar duyurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2019 14:32 | Son Güncelleme

Astsubayların özlük haklarıyla ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan son dakika açıklaması geldi. Akar yaptığı açıklamada "Emekli astsubaylarımızı hedef alan, onların özlük haklarını iyileştirmeyi amaçlayan bir çalışma içindeyiz. İnşallah bu konuyu da kısa süre içinde çözeceğiz" dedi.

Astsubayların özlük haklarıyla ilgili yeni gelişme! Bakan Akar duyurdu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) temsilcileri ve muvazzaf astsubaylarla Etiler Orduevi'nde hafta içi düzenlenen öğle yemeğinde bir araya geldi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin subayı, astsubayı, uzman erbaşı ve kuvvet komutanlıklarıyla bir bütün olduğunu belirten Bakan Akar, "Subay ve astsubay et ve tırnak gibidir, ayrım yapılması imkansızdır. Gece gündüz, kıtada, operasyonlarda tüm görevlerde beraberler." diye konuştu.

Bütünün bir parçası astsubayları "olmazsa olmaz" olarak nitelendiren Akar, "Astsubaylarımızın bir eli karargahta bir eli erbaş ve erlerdedir. Astsubaylarımızın teknik, idari, komuta konusundaki rolleri yadsınamaz, hiçbir şekilde göz ardı edilemez. Herkes astsubaylarımızın öneminin ve değerinin farkında, bundan kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

Subay ve astsubayların kişisel gelişimlerine değinen, bu konudaki çalışmaları önemli olarak değerlendiren Bakan Akar, şunları söyledi:

"Astsubaylarımızın özlük haklarıyla ilgili önemli çalışmalar yaptık. Statü geçiş kontenjanlarında astsubaylarımızın lehine artış oldu. Tüm personelin özlük haklarında 400 lira artış oldu. Ayrıca muvazzaflardan özel ihtisas sahibi astsubaylara ilave değişik rakamlar verildi. Gelen talepler arasında rütbe yaş haddinin 55'ten 60'a çıkarılması var. Bir diğer konu ise derece ve kademe konusu. Bu konudaki çalışmalarımız da sürüyor. Gazi astsubaylarımızdan 40 yaşını doldurmayanlara statü geçişleri için ilave hak verildi. Ayrıca sadece emekli astsubaylarımızı hedef alan, onların özlük haklarını iyileştirmeyi amaçlayan bir çalışma içindeyiz. İnşallah bu konuyu da kısa süre içinde çözeceğiz."

UZMAN ÇAVUŞLARA ORDUEVİ

Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin 7 gün 24 saat fedakarca görev yaptığını, buradaki amaçlarının ise milletin sevgi ve saygısını kazanmak olduğunu aktaran Akar, uzman erbaşların özlük haklarıyla ilgili de önemli çalışmaların yapıldığını belirtti.

Uzman çavuş aylıklarına 400 lira net ilave yapıldığını, yaş sınırının ise 45'ten 52'ye çıkarıldığını anımsatan Bakan Akar, şu bilgileri verdi:

"Uzman çavuşlarımızın ek göstergelerinde artış yapıldı, derece ve kademe işlemlerinde gelişme sağlandı.10 yılını bitirmemiş olanlardan astsubaylığa geçişte sorun vardı. O da ortadan kaldırıldı. Zati tabanca verilmesi talepleri vardı. O konuda da düzenleme yapıldı. Lojmanlardan yararlanma konusundaki oranı da onların lehine artırdık. Sözleşme sürelerinde yaşanan sıkıntıları da çalışıyoruz. Uzmanlarımıza orduevi konusunda yeni bir çalışma başlattık. Ankara ve İzmir'de bir İstanbul'da ise iki tane olmak üzere uzmanlarımıza orduevi yapılması konusunda çalışmalarımız sürüyor. İlk olarak Ankara'dan başladık. Çalışmalarımız sürüyor."

TEMAD BAŞKANI DÜRGEN'DEN TEŞEKKÜR

TEMAD Başkanı Hamza Dürgen de Bakan Akar ve komutanlarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Mesleki konularımızla ilgili bizimle yakından ilgilenmenizden dolayı çok teşekkür ediyorum." diyen Dürgen, gerek mesleki gerek sivil hayatta yaşadıkları sıkıntıları yakından aktarma fırsatı bulduklarını vurguladı.

Talep ve sorunlarını aktaran Dürgen, "Bize sahip çıkmanızı bize destek olmanızı bekliyoruz." diye konuştu.

Etiler Orduevi'ndeki yemeğe Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Bakan Yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu, Alpaslan Kavaklıoğlu ve diğer yetkililer de katıldı. (AA)

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astsubay astsubay özlük hakları Hulusi Akar

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Okuyucu Yorumları 29 yorum
Bakan dediğin böyle olur nasıl sahip çıkıyor teskilatına bravo doğrusu En büyük Asker Bizim Asker
tsknın içerisinde bulunan devlet memurları yine unutlmuş. yetim kaldık vesselam
nasıl bi haber bu ya sadece subay astsubay için konuşulmuş uzman arkadaşlae hiçbirşey beklemesin avutmayın kendinizi
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