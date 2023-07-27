HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. AŞURE GÜNÜ İBADETLERİ 2023: Aşure Günü ibadetleri nelerdir? Diyanet açıkladı!

AŞURE GÜNÜ İBADETLERİ 2023: Aşure Günü ibadetleri nelerdir? Diyanet açıkladı!

27.07.2023 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşure Günü ibadetleri Muharrem ayının 10. günü yaklaşırken vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Hicri takvimin ilk ayı olarak kabul edilen Muharrem ayının 10. gününde birçok Müslüman vatandaş aşure pişirip komşularına dağıtacak ve ibadet edecek. Birçok kişi konuya dair araştırma yapıyor. Peki, Aşure Günü ibadetleri nelerdir? Aşure Günü hangi ibadetler yapılır?

AŞURE GÜNÜ İBADETLERİ 2023: Aşure Günü ibadetleri nelerdir? Diyanet açıkladı!

Aşure Günü ibadetleri ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından konuya dair yayımlanan bilgiler internette araştırılıyor. Muharrem ayının onuncu gününü ibadet ederek geçirmek isteyen kişiler internette konuya dair araştırma yapıyor. Aşure Günü ibadetleri merak konusu oldu. İşte Aşure Günü'nde yapılacak ibadetler...

AŞURE GÜNÜ İBADETLERİ

Aşure Günü'nde yapılacak ibadetleri:

  • Aşure günü oruç tutmak sünnettir. Bir hadise göre; Aşure günü oruç tutanın, bir yıllık günahları affolur. Tek başına Aşûre günü oruç tutmak mekruh olur. Çünkü Yahudilere benzenmiş olur. 9. ile 10. veya 10. ile 11. günü tutulursa mekruh olmaz.

  • Sıla-i rahim yapmalı. Bir başka deyişle salih akrabayı ziyaret edip, hediye ile veya çeşitli yardım ile gönüllerini almalı.

  • Sadaka verilmeli,

  • Gusletmeli,

  • İlim öğrenmeli.

AŞURE GÜNÜ KILINACAK NAMAZLAR VE OKUNACAK DUALAR!

Aşure gününe sayılı saatler kala günü ibadetlerle geçirmek isteyen vatandaşlar, Aşure günü kılınacak namazları ve okunacak duaları merak ediyor.

Sahih kaynaklarda Muharrem ayına özel bir nafile namazının olduğuna dair bir rivayet bulunmamaktadır. Bu nedenle mübarek gün ve gecelerde, kaza namazları olanların öncelikle kaza namazlarını kılmaları uygun olmaktadır. Aynı zamanda Kur'an okumalı ve anlamalı, dini eserlerden istifade etmeli, zikir ve salavatla meşgul olunmalıdır.

Aşure günü, en az 10 Müslüman'a birer selam ya da bir Müslüman'a 10 selam verilmelidir. Yardıma muhtaçlara yardım edilmelidir. Aşure gününe mahsus olmak üzere kuşluk vaktinde 2 rekat namaz kılınmalıdır. Her rekatta 1 Fatiha, 50 İhlas-ı Şerif okunmalıdır.

AŞURE GÜNÜ'NDE OKUNACAK DUALAR

Namazın ardından 100 defa; "Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin ve Ademe ve Nuhın ve İbrahime ve Musa ve İsa vema beynehüm mine'n-nebiyyine ve'l-mürselin. Salavatü'l-lahi ve selamühu aleyhim ecmain." denmelidir.

Kuşluk vaktinde namaz kılamayan varsa, öğle ile ikindi arasında 4 rekat namaz kılabilmektedir. Her rekatta 1 Fatiha, 50 İhlas-ı Şerif okunmalıdır. Bu namazdan sonra ise 70 istiğfar-ı şerif, 70 salavat-ı şerife, 70 defa "La havle vela kuvvete illa billahi'l-aliyyil-azıym" denmelidir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da terör operasyonu! Çok sayıda kişiye gözaltıİstanbul'da terör operasyonu! Çok sayıda kişiye gözaltı
Manisa'da orman yangını! Alevler hızla yayıldıManisa'da orman yangını! Alevler hızla yayıldı
Denizi olmayan ilde yapay göl yaptı! Ceza aldı 'Başta burada su yoktu'Denizi olmayan ilde yapay göl yaptı! Ceza aldı 'Başta burada su yoktu'
Anahtar Kelimeler:
aşure günü

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kanalizasyonda kendisine ev inşa etti! İçinde yok yok...

Kanalizasyonda kendisine ev inşa etti! İçinde yok yok...

Stanley, Adidas, Puma, Crocs... %50'ye varan indirimleri keşfedin

Stanley, Adidas, Puma, Crocs... %50'ye varan indirimleri keşfedin

Eski ev sahibi gönderdi! Evdeki gizemli odalar...

Eski ev sahibi gönderdi! Evdeki gizemli odalar...

“Kıyamet alameti” deniliyordu! Başına toplandılar

“Kıyamet alameti” deniliyordu! Başına toplandılar

Sağlık ve lezzet dolu yemeklerin sırrı onda! Ödüllü airfryerda indirim

Sağlık ve lezzet dolu yemeklerin sırrı onda! Ödüllü airfryerda indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.