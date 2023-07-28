HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Aşure Günü iftar saati kaçta? Akşam ezanı saat kaçta okunuyor? 28 Temmuz 2023 akşam ezanı saati

Aşure Günü iftar saati kaçta? Akşam ezanı saat kaçta okunuyor? 28 Temmuz 2023 akşam ezanı saati

28.07.2023 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşure günü orucu için araştırmalar hız kazandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvime göre aşure günü idrak ediliyor. Buğday, nohut, fasulye, incir, tarçın ve şeker gibi 40'a yakın malzemeyle hazırlanan, bolluk, bereket ve dayanışmanın simgesi aşure bugün yapılıyor. Bu anlamlı günde oruç tutmak isteyenler aşure günü iftar saatini araştırıyorlar. Peki, Aşure Günü iftar saati kaçta? Akşam ezanı saat kaçta okunuyor?

Aşure Günü iftar saati kaçta? Akşam ezanı saat kaçta okunuyor? 28 Temmuz 2023 akşam ezanı saati

Akşam ezanının saat kaçta okunacağı merak ediliyor. Müslümanlar her yıl aşure gününü heyecanla bekliyorlar. İslam inancına göre, Hazreti Adem'den itibaren peygamberlerin hayatında önemli hadiselerin yaşandığı, bereket, paylaşma, birlik ve beraberliğin simgesi aşurenin yapıldığı muharrem ayının onuncu günü olan Aşure Günü'nde oruç tutanlar iftar saatlerini araştırmaya başladılar.

AKŞAM EZANI KAÇTA OKUNUYOR?

İstanbul akşam ezanı saati: 20:33
Ankara akşam ezanı saati: 20:14
İzmir akşam ezanı saati: 20:33
Gaziantep akşam ezanı saati: 19:49
Eskişehir akşam ezanı saati: 20:23
Bursa akşam ezanı saati: 20:30

İL İL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

aşure-ügünü-orucu

AŞURU GÜNÜ ORUCU NASIL TUTULUR?

Muharrem ayının onuncu gününe de, âşûrâ günü denmektedir. Resûlullah (s.a.s.), “ şûrâ günü orucunun önceki yılın (küçük) günahlarına keffâret olacağını umarım.” (Tirmizî, Savm, 48) buyurarak, ümmetine bu günde oruç tutmayı tavsiye etmişlerdir. şûrâ günü oruç tutmakla ilgili olarak İbn Abbâs (r.a.) şöyle anlatıyor: “Resûlullah (s.a.s.) Medine’ye gelince, Yahûdilerin âşûre günü oruç tuttuklarını gördü. Onlara, ‘Bu da ne (niçin oruç tutuyorsunuz)?’ diye sordu. ‘Bu, salih (hayırlı) bir gündür. Allah, o günde İsrâiloğullarını düşmanlarından kurtardı. (Şükür olarak) Mûsâ o gün oruç tuttu.’ dediler. Resûlullah (s.a.s.) da, ‘Ben Mûsâ’ya sizden daha yakınım’ buyurup o gün oruç tuttu ve müslümanlara da tutmalarını tavsiye etti.” (Buhârî, Savm, 69; Müslim, Sıyâm 127; Ebû Dâvûd, Savm, 65)

aşure

Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminde Yahûdiler sadece Muharrem ayının 10. (âşûrâ) gününde oruç tuttuklarından, onlarınkine benzememesi için öncesine veya sonuna bir gün ilave edilerek oruç tutulmasını tavsiye etmiştir. Bazı rivayetlerde ise bir öncesine ve bir sonrasına ilave ederek üç gün oruç tutulmasını tavsiye etmiştir (Müttekî, Kenzü’l-ummâl, VIII, 570). Bu nedenle âşûrâ günü oruç tutulurken önemli olan âşûrâ gününü yalnız tutmamaktır. Bir önceki veya sonraki günü ilaveyle iki gün oruç tutulabileceği gibi her ikisini de ilave ederek üç gün de tutulabilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bolu'da gizemli kazı! 3 aydır devam ediyor: Maden işçileri getirildi, yoğun güvenlik önlemi alındıBolu'da gizemli kazı! 3 aydır devam ediyor: Maden işçileri getirildi, yoğun güvenlik önlemi alındı
İmamoğlu o soruyu 'Asla geri durmam' diyerek yanıtladı!İmamoğlu o soruyu 'Asla geri durmam' diyerek yanıtladı!
Sultangazi'de orman yangını! Bahçe hortumlarıyla...Sultangazi'de orman yangını! Bahçe hortumlarıyla...
Anahtar Kelimeler:
akşam ezanı akşam ezanı kaçta okunuyor aşure günü

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Daha yüsek not vaadiyle kandırdı! Cinsel ilişkiye zorladı

Daha yüsek not vaadiyle kandırdı! Cinsel ilişkiye zorladı

Hem rahat hissedin hem tarz görünün! Adidas ayakkabıda fırsat

Hem rahat hissedin hem tarz görünün! Adidas ayakkabıda fırsat

Dumanlar her yeri sardı! Çocuğun çığlıkları sokağın sonuna ulaştı

Dumanlar her yeri sardı! Çocuğun çığlıkları sokağın sonuna ulaştı

Köpeğini gezdirirken dehşeti yaşadı! Üç kişi birden tecavüz etti...

Köpeğini gezdirirken dehşeti yaşadı! Üç kişi birden tecavüz etti...

Sağlık ve lezzet dolu yemeklerin sırrı onda! Ödüllü airfryerda indirim

Sağlık ve lezzet dolu yemeklerin sırrı onda! Ödüllü airfryerda indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.